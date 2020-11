Manifestation des présidents étudiants devant la marine vénézuélienne

Puisque Nicolás Maduro a déclaré, le 22 août 2020, que ce n’était pas une mauvaise idée d’acheter des missiles à l’Iran, déclencher les alarmes de nombreux militaires, dirigeants gouvernementaux et analystes internationaux. L’opinion publique vénézuélienne, habituée à entendre des expressions controversées de sa part, alors que le pays est plongé dans une diatribe politique et dans une crise féroce, n’a pas semblé accorder plus d’importance à l’expression. Mais la question est vraiment sérieuse compte tenu des conséquences que l’alliance avec des pays comme la Russie et l’Iran a déjà pour le Venezuela..

“Le Venezuela n’est pas interdit d’acheter ce dont vous avez besoin“Maduro a précisé, tout en ajoutant:” Oui, l’Iran a la possibilité de nous vendre une balle ou un missile, et nous avons la possibilité de l’acheter, bonne idée, Iván Duque! D’accord, je vais le faire, nous allons le faire Alors, voyons, il faut l’étudier », a-t-il dit en réponse au président colombien dénonçant que Caracas préparait l’acquisition de missiles avec l’aide de Téhéran.

Cinq jours plus tard, Saeed khatibzadeh, un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, n’a pas tardé à dire que le gouvernement vénézuélien n’avait jamais demandé à leur acheter des missiles. Sans aucun doute, il était prévisible qu’il y aurait une réponse des États-Unis, même si elle était excessivement énergique: “Nous ferons tout notre possible pour arrêter les envois de missiles à longue portée, et s’ils atteignent d’une manière ou d’une autre le Venezuela, ils y seront éliminés.», A déclaré Elliot Abrams à Fox News.

Hasan Rohani et Nicolás Maduro

Un capitaine vénézuélien, qui a demandé à réserver son nom, a déclaré Infobae que “les États-Unis ont montré leur intérêt pour ce qui se passe avec l’avancée iranienne sur le continent, donc en septembre 2008, le département du Trésor mentionne six compagnies militaires iraniennes clés dans les programmes de missiles balistiques et nucléaires.”

«En plus de mentionner le Ministère de la logistique de la défense et des forces armées (MODAFL) et l’Organisation des industries de la défense (DIO), les États-Unis ont averti, par l’intermédiaire de Stuart Levey, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, que Avec ces façades, l’Iran cache, dans ce qui serait un voile d’affaires, ses véritables intentions dans les affaires qu’il fait avec certains pays, qu’il trompe même en s’impliquant, souvent sans le savoir, dans des négociations liées à la fourniture de missiles. “

«Je ne pense pas que le Venezuela aide cette association de manière innocente. D’autre part, l’industrie aéronautique iranienne a sa force dans le ministère des Forces armées de la défense et de la logistique (MODAFL), en charge des programmes de recherche, développement et fabrication de la défense iranienne, principalement dans le soutien de projets nucléaires et de des missiles pour lesquels il y avait toujours un intérêt dans les accords signés avec le Venezuela », précise le haut fonctionnaire.

Missile iranien à longue portée

Les étudiants

Bien qu’il n’y ait pas de secteurs dans le pays, pas même dans l’opposition vénézuélienne, qui exigent des réponses ou analysent ce qui se passe avec les progrès que Nicolás Maduro pourrait faire avec des pays comme l’Iran et ses plans militaristes remis en question, un groupe d’étudiants universitaires, ceux de la Confédération nationale des étudiants du Venezuela, a fait une action dramatique précisément devant le siège du commandement général de la marine, où ils ont critiqué l’achat de missiles “alors qu’il n’y a pas d’investissement ou de budget pour l’éducation vénézuélienne”.

Le président du Front des Centres Universitaires (FCU) de l’Université de Zulia (LUZ), Yeissel Perez, a déclaré que “la Confédération des étudiants du Venezuela (Confev) est aux portes du commandement général de la marine pour élever la voix”.

Pour le vice-président du FCU de l’Université centrale du Venezuela (UCV), Luis Palacios, “Nous voyons comment Nicolás Maduro dépense et remplit la nation de missiles que dans notre éducation.”

Marlon Díaz, président de l’Université FCU de Carabobo

Marlon Diaz, président du FCU de l’Université de Carabobo (UC), a déclaré pour acheter des missiles et des armes, “il n’y a pas de sanctions, mais pour acheter de la nourriture et des médicaments, ils disent qu’il y en a”.

Également, Jésus Mendoza, du Conseil universitaire de l’UCV, a critiqué que «pour avoir une bourse universitaire, ils nous obligent à avoir une carte nationale et cela ne coûte même pas un dollar».

Le président du FCU de l’Université nationale expérimentale de Táchira (UNET), Zuleika Meneses, dénonce que “alors que nos professeurs gagnent quatre dollars par mois, le haut commandement militaire s’enrichit de la corruption».

Le président du FCU UCV, David Sosa, a déclaré: “L’argent qui a été dépensé pour acheter des missiles aurait pu être utilisé pour acheter des respirateurs pour les patients atteints de covid-19.”

Dans le cas de Terry Villanueva, qui est président du Centre étudiant de l’Université Alejandro de Humboldt (UAH) et porte-parole des universités privées de la Confev, “aujourd’hui les armes de la république sont utilisées pour essayer de faire taire nos idées».

Zuleika Meneses, la présidente du FCU UNET

Souligné Luis Yaguarate, conseiller universitaire à l’Université de Carabobo, qui “augmente chaque année le budget des armes et des missiles et diminue celui de l’éducation”.

Jeremy Santa Maria, Secrétaire général du Centre étudiant de l’Université nationale expérimentale de Guyane (UNEG), a assuré que “les missiles iraniens n’ont qu’une seule cible: le peuple vénézuélien”.

Nicolás Maduro dans une émission annonçant des plans militaires

Bourses d’études de 0,5 dollar

Les jeunes leaders étudiants, présidents de fédérations de diverses universités du pays, ont souligné que «nous voyons comment pour l’achat de missiles il n’y a pas de type de sanction, mais pour l’achat de médicaments, de respirateurs, de nourriture et d’investir dans notre système électrique, il y a une excuse après excuse”.

Ils ont révélé que «la bourse d’un étudiant est de 0,5 $ et nos professeurs gagnent moins de 5 $. Il y a quelques semaines, le budget approuvé pour son fonctionnement en 2021 a été publié; pour l’Université centrale du Venezuela, c’était 2,27% de ce qui était demandé et pour l’Université Simón Bolívar seulement 0,5%, contrairement à cela, le budget de la défense augmente chaque année ».

Enfin, ils ont souligné qu ‘<< au milieu d'une pandémie et avec une éducation totalement paralysée par l'échec du plan de l'université d'origine, La dictature de Nicolás Maduro préfère payer les armes pour continuer à faire peur aux Vénézuéliens. Les missiles iraniens n’ont qu’une seule cible: le peuple vénézuélien».

