15 minutes. Mercredi, plusieurs dirigeants internationaux ont félicité Joe Biden et Kamala Harris, après avoir pris ses fonctions de président et vice-président des États-Unis (USA).

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié la cérémonie d’inauguration d ‘«historique». Il a souligné que le “leadership” des États-Unis “est vital dans les domaines qui importent à tous, du changement climatique au COVID-19”. “J’ai hâte de travailler avec le président Biden”Il a ajouté dans un message publié sur le réseau social Twitter.

Pendant ce temps, le président de la France, Emmanuel Macron, a adressé au nouveau président et vice-président de la nation nord-américaine ses “meilleurs vœux” dans une journée qu’il a qualifiée de “très significative pour les Américains”.

“Nous sommes ensemble. Nous serons plus forts pour faire face aux défis de notre temps. Plus forts pour construire notre avenir.”il ajouta.

En outre, il s’est félicité du retour des États-Unis à l’Accord de Paris, l’une des premières actions de Biden en tant que président. “Plus fort pour construire notre avenir”, il prétendait.

Depuis l’Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a fait part de son “désir” de travailler avec Biden et Harris, tout en assurant que “aujourd’hui est un grand jour pour la démocratie, au-delà des frontières des Etats-Unis”.

“L’Italie reste prête à relever les défis de notre agenda international commun avec les États-Unis”Il a ajouté dans le réseau social susmentionné.

L’Amérique latine s’est également jointe aux félicitations à Biden et Harris

En Colombie, le président Iván Duque a souhaité “succès” à Biden et Harris. En parallèle, il a mis en avant «leur message d’union». Il a rappelé «ce qui a été une relation historique, bipartisane et bicamérale, de plus en plus forte, avec des objectifs communs».

Le président de l’Équateur, Lenín Moreno, a déclaré que «c’est un grand jour pour les États-Unis».

“La démocratie triomphe, le respect de la volonté du peuple prévaut et ces principes sont renforcés dans toutes les nations de la région”, a-t-il souligné. Il a également souhaité que «Dieu bénisse» la nouvelle administration américaine.

D’autre part, le président du Pérou, Francisco Sagasti, a souligné «l’intérêt» du pays et de ses citoyens «à travailler ensemble pour renforcer la démocratie et la lutte contre le COVID-19 dans la région». << Le Pérou est optimiste quant à l'avenir d'une coopération, d'un investissement et d'un commerce accrus avec les États-Unis“, at-il détaillé.

“Pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde”

De son côté, le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, a souligné «la chaleureuse amitié personnelle de plusieurs décennies» qu’il entretient avec Biden.

En outre, il a indiqué son intention de travailler avec l’actuel président américain pour “renforcer l’alliance entre les États-Unis et Israël, pour continuer à étendre la paix entre Israël et le monde arabe et pour faire face aux défis communs”, faisant allusion à “la menace posée par l’Iran”. comme le “principal”.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a souhaité au Président et au Vice-président “succès” pour relever les défis à venir.

Le Premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, a également parlé de l’inauguration de Biden et Harris. “Le Japon et les États-Unis sont des alliés fermement liés par des valeurs et des valeurs universelles partagées”, indiqué dans le réseau social susmentionné.

De son côté, le premier ministre de l’Inde, Narendra Modi, a transmis ses «chaleureuses félicitations» au nouveau président de la nation nord-américaine. “Je souhaite travailler avec lui pour renforcer le partenariat stratégique entre l’Inde et les États-Unis”, affirma-t-il.

Le Premier ministre pakistanais Imran Jan a également exprimé son désir de travailler avec Biden pour “construire un partenariat solide entre le Pakistan et les États-Unis grâce à un engagement commercial et économique”.

Aussi “contrer le changement climatique, améliorer la santé publique, lutter contre la corruption et promouvoir la paix dans la région et au-delà”.