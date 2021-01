Des dirigeants du monde entier ont condamné mercredi la prise de contrôle du siège du Congrès des États-Unis par les partisans du président Donald Trump, se déclarant choqués par le chaos qui se déroulait dans une nation autrefois chargée de diriger. monde.

«Des scènes regrettables au Congrès des États-Unis», a tweeté le Premier ministre britannique Boris Johnson, une nation qui est son allié fidèle depuis des générations. “Les États-Unis représentent la démocratie dans le monde entier et il est désormais vital qu’il y ait une transition pacifique et ordonnée du pouvoir.”

D’autres alliés européens ont également été horrifiés par ce qu’ils ont décrit comme une attaque contre la démocratie américaine. Certains ont directement critiqué Trump.

“Trump et ses partisans devraient enfin accepter la décision de l’électorat américain et cesser de piétiner la démocratie”, a tweeté Heiko Maas, ministre allemande des Affaires étrangères. “Des paroles incendiaires viennent des actes de violence”, a-t-il ajouté, soulignant que “le mépris des institutions démocratiques a des effets désastreux”.

“La beauté de la démocratie?” Accompagné d’un emoji haussant les épaules, a été tweeté par Bashir Ahmad, assistant personnel du président du Nigeria, un pays où il y a eu plusieurs coups d’Etat depuis son indépendance, dont un dirigé il y a décennies par le président nouvellement élu Muhammadu Buhari.

Le président chilien Sebastián Piñera et son homologue colombien Iván Duque figuraient parmi les dirigeants latino-américains qui ont critiqué les manifestants, mais ont également exprimé leur confiance dans le fait que la démocratie américaine conservera sa solidité.

“Dans ce triste épisode aux Etats-Unis, les partisans du fascisme ont montré leur vrai visage: antidémocratique et agressif”, a tweeté pour sa part Luis Roberto Barroso, juge à la Cour suprême fédérale et président de la Cour électorale supérieure du Brésil. et les institutions américaines réagissent vigoureusement à cette menace pour la démocratie. “

Dans le même ordre d’idées, le président argentin Alberto Fernández a exprimé sa “répudiation des graves actes de violence et de l’indignation du Congrès survenus aujourd’hui à Washington DC”. Il a également exprimé son soutien au président élu Joe Biden et s’est dit convaincu que la transition du pouvoir se ferait de manière pacifique.

Le Venezuela, qui est la cible des sanctions de Washington, a estimé que les événements dans la capitale américaine montrent que les Etats-Unis «souffrent de ce qu’ils ont généré dans d’autres pays avec leurs politiques agressives».

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a survécu aux tentatives de l’opposition soutenue par les États-Unis de le renverser, même s’il a été accusé de violations des droits de l’homme, de troubles civils et d’une crise humanitaire qui a contraint des millions de personnes à fuir le Pays.

À Porto Rico, de nombreuses personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux et ont dit en plaisantant que ce territoire américain ne voulait plus d’être un État. L’indépendance, ont-ils noté, semblait attrayante pour la première fois depuis des décennies.

En fait, une tentative d’indépendance sur l’île des Caraïbes a été l’une des dernières fois où le Congrès américain a été attaqué avec violence. Quatre membres du Parti nationaliste portoricain ont ouvert le feu à la Chambre des représentants en mars 1954, blessant cinq législateurs.

Les Italiens ont regardé les événements avec étonnement, car ils ont toujours considéré les États-Unis comme le modèle de démocratie et le pays qui a sauvé l’Italie du gouvernement fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale.

“C’est le résultat largement attendu du Trumpisme”, a tweeté Pierluigi Castagnetti, un politicien italien de centre-gauche à la retraite. Et malheureusement, cela ne se terminera pas aujourd’hui. Lorsque la politique est remplacée par la tromperie et le fanatisme du peuple, la déviation est inévitable.

Le président du Parlement européen, David Sassoli, qui dirige l’une des plus grandes législatures du monde, a également condamné les scènes de Capitol Hill. L’Union européenne a passé quatre années turbulentes à traiter avec l’administration Trump, et ses hauts responsables ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils espéraient une meilleure relation avec Biden.

«C’est une insurrection. Rien de moins. A Washington », a tweeté Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois.

La Turquie, alliée de l’OTAN, qui a parfois eu des difficultés avec Washington, a fait part de ses préoccupations au sujet de scènes de partisans enragés de Trump entrant dans Capitol Hill pour tenter de contrecarrer la confirmation de Biden en tant que nouveau président américain. Le chaos a conduit les législateurs à être évacués du bâtiment.

Un communiqué publié par le ministère turc des Affaires étrangères a appelé toutes les parties aux États-Unis à être «modérées» et à utiliser le «bon sens».

“Nous pensons que les Etats-Unis surmonteront cette crise politique intérieure avec maturité”, a déclaré le ministère.

Le communiqué a également appelé les Turcs aux États-Unis à rester à l’écart des foules et des manifestations.

Trump a émis une exhortation modérée à maintenir la paix longtemps après le début du désordre, mais n’a pas immédiatement demandé à ses partisans de se disperser. Plus tard, il leur a demandé de rentrer chez eux et les a appelés «des gens très spéciaux».

Pour sa part, le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que son pays était «profondément préoccupé et attristé» par les événements aux États-Unis, le plus proche allié et voisin du Canada.

«La violence ne réussira jamais à l’emporter sur la volonté du peuple. La démocratie en Amérique doit être défendue, et elle le sera “, a tweeté Trudeau.

Volkan Bozkir, président de l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré qu’il était attristé par ce qui s’est passé. Mais, a-t-il tweeté, “je crois que la paix et le respect des processus démocratiques prévaudront dans notre pays hôte à ce moment critique”.