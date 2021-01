Football Football – Copa Libertadores – Groupe A – Junior v Flamengo – Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombie – 4 mars 2020 Teófilo Gutiérrez Junior célèbre en marquant son premier but REUTERS / Luisa González

L’arrivée de Fredy Guarin a Millonarios, pour la saison 2021, est l’un des coups les plus importants sur le marché des transferts de la ligue colombienne. Le milieu de terrain de 34 ans revient sur les courts du pays, après une longue carrière dans le football étranger, où il a eu l’occasion de porter les couleurs de clubs comme le Porto et le Inter de Milan. Le natif de Puerto Boyacá a rejoint la liste des footballeurs colombiens qui ont joué le Brésil Coupe du monde 2014, avec le «tricolore», et a décidé de revenir au revenu national.

Dans le groupe de sélection est Camilo Zuniga, qui a mis la chemise de Athlétique nationale – Équipe dans laquelle il a fait ses débuts. En 2018, l’arrière latéral a passé un semestre avec l’équipe du pourpier et a mis fin à sa carrière sportive, frappé par des blessures.

L’un des hommes de confiance de José Néstor Pékerman, pendant son temps comme entraîneur de la sélection de la Colombie, il a été Abel Aguilar. Le milieu de terrain de Bogota a signé son retour au Deportivo Cali, en 2016, après son passage au Belenenses, Du Portugal. Dans son deuxième cycle avec la peinture «verdiblanco», il était jusqu’en 2018; puis, il est passé par le FC Dallas et est arrivé à Union Magdalena, en 2019, club dans lequel il a clôturé son histoire dans l’activité professionnelle.

Juan Fernando Quintero rejoint le Indépendant Medellin, en 2017, après un parcours plein de hauts et de bas dans le football du “ vieux continent ”, où il a joué avec Pescara, Porto et Stade Rennes. Le talentueux gaucher était une figure avec le “ puissant ” et a fait le saut à River Plate, un club avec lequel il a atteint la gloire continentale en conquérant le Coupe Libertadores 2018, battant Boca Juniors en finale; Dans le duel final, il a marqué le deuxième but du «millionnaire».

Teófilo Gutiérrez retourné à la “ porte dorée de la Colombie ”, en 2017, pour entrer dans l’histoire avec le Junior. Il est arrivé de Rosario Central et a conquis les fans de «rojiblanca» avec ses étincelles de qualité. Il est devenu un pilier de la masse salariale qui a obtenu le titre de la Coupe de Colombie lors de sa première année, après le retour, et les deux consécutives dans la ligue locale, en 2018 et 2019.

Son histoire est similaire à celle de Adrian Ramos, qui est retourné en Amérique pour soulever un autre trophée avec l’équipe de ses amours, comme il l’a fait en 2008. L’attaquant de 34 ans portait le 20 du “ écarlate ”, après avoir traversé le Grenade. Il était l’auteur de neuf points dans la campagne qui a donné à l’équipe du Valle del Cauca la quinzième étoile, le 27 décembre, après avoir vaincu Indépendant Santa Fe dans la série définitive.

Les autres footballeurs qui ont pris la décision de revenir étaient: Carlos Carbonero, qui est arrivé à Cortuluá, en 2017; Pablo Armero, qui a atterri en Amérique depuis Cali, en 2018; le défenseur Carlos Valdes remis sur la peau du “ lion ”, en 2015, et Victor Ibarbo, qui a fini dans Athlétique nationale, en 2016, avant de faire le saut vers Panathinaikos.

