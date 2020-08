En Argentine, le dollar tourne autour des maximums dans toutes les bandes du marché. (.)

Après avoir atteint le accord avec les principaux créanciers pour restructurer la dette souveraine de droit étranger pour environ 65 milliards USD, le gouvernement a officiellement prolongé son offre jusqu’au 28 août. Le degré d’acceptation et activation des clauses d’action collective elles sont désormais les données centrales du marché financier, avec une influence sur les prix libres du dollar.

Le nombre saillant de la roue était le recul de trois pesos ou 2,4% dans les parités boursières de compté avec règlement et dollar MEP, à 131,45 et 127,74 pesos, respectivement.

Analystes Recherche pour les commerçants ils anticipaient prix disparates pour les dollars obtenus en Bourse «attendant cette semaine pour avoir un rythme des opérations atypique et même des citations, étant donné que ceux qui cherchent à dollariser auront moins d’instruments ».

Cette hypothèse est basée sur le fait que les titres Bonar 2020 (AO20) et Bonar 2024 (AY24), parmi les plus utilisées dans les transactions en espèces avec règlement et MEP, constituent le menu des swaps de créances de droit étranger.

L’écart d’échange entre les espèces avec liquide et le grossiste reste à 78%

« La Anses intervient au sein de l’eurodéputé, pas en espèces avec règlement. Quand le corps vend la parité tombe et quand il se retire, il remonte. En cash avec liqui, les plateformes publiques le calculent avec des obligations et aujourd’hui le date limite de livraison des obligations avec la législation étrangère à Caja de Valores, avec laquelle il y a mouvements brusques et perturbateurs qui faussent les statistiques », a-t-il commenté Leandro Ziccarelli, Chef de la recherche à ICB Argentine.

«Cela donne le sentiment qu’Anses va continuer à entrer dans l’eurodéputé, même si dans des conditions normales l’eurodéputé et le liquide devraient se déplacer de la même manière, avec un certain écart. L’effet de La distorsion durera jusqu’à ce que les nouvelles liaisons apparaissent puis avec l’échange des obligations avec la législation locale, pour laquelle il reste un terme. Je ne prendrais pas les mouvements comme référence d’une demande plus ou moins importante, mais plutôt comme faisant partie du processus d’échange », a ajouté Ziccarelli.

Un consultant financier a observé «un moins de liquidité des obligations entrant en bourse »comme base de la volatilité. «Dans ce contexte, sans les obligations phares de l’eurodéputé et le cash avec liquide, la boussole des prix est perdue. L’idéal serait peut-être de surveiller les valeurs implicites des actions », a-t-il souligné.

Il le dollar bleu était stable ce mardi, à 137 $ à vendre. Le dollar marginal a approché son maximum le 24 juillet vendredi dernier, lorsqu’il a touché 140 dollars et clôturé à 139 pesos.

Sur le marché formel, le dollar grossiste a augmenté de huit cents (+ 0,2%) sur la journée, pour 73,81 pesos. Jusqu’à présent, en 2020, le taux de change officiel augmente de 23,2%. Le montant négocié sur le segment au comptant s’est élevé à 207,5 millions de dollars.

Gustavo Quintana, du PR Corredores de Cambio, a affirmé que «l’insuffisance de l’offre privéeRevenu central pour répondre à la demande de devises ». Et il a ajouté que «des sources du marché privé estiment que la BCRA a dû 60 millions USD approximativement pour assister aux bons de commande autorisés ».

« Si les attentes s’amélioraient avec l’échange, nous ne trouverions aucune raison d’établir de plus grandes restrictions » (Miguel Pesce)

Le président de la Banque centrale de la République argentine (BCRA), Michelangelo Pesce, a déclaré ce mardi que s’attend à un changement des attentes du marché après la restructuration la dette souveraine, qui permettra de ne pas appliquer plus de restrictions sur le marché des changes.

Lors d’une visioconférence avec l’Institut argentin des cadres financiers (IAEF), Pesce était convaincu qu’une fois le processus de restructuration de la dette achevé, les attentes du marché s’amélioreront et l’écart entre les différentes valeurs en dollars est réduit dans la place locale atomisée.

«Ce que nous attendons, c’est une amélioration des attentes. Si cette amélioration des attentes se produit, nous ne trouverions aucune raison d’avoir à établir des restrictions plus importantes sur le marché des changes », a-t-il expliqué.

Les looks sont axés sur le stress de la réservation. La BCRA a accumulé en août un solde net négatif de 800 millions USD pour ses ventes au comptant. Les réserves nettes sont tombées sous le seuil de 10 milliards USD, selon le dernier bilan consolidé de l’entité, alors que les réserves de liquidités avec lesquelles elle peut intervenir, hors or, ont été réduites à 6 134 millions de dollars.

le Réservations International a augmenté d’un million de dollars ce lundi, pour se terminer 43049 millions de dollars.

