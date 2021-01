L’entraîneur dominicain, le Mexicain Jacques Passy, ​​a expliqué ce dimanche que son objectif à long terme est de “construire une culture du football” dans le pays et de faire en sorte que les joueurs aient un “enthousiasme” pour participer à l’équipe nationale. . / Oscar Rivera / Archives

Saint-Domingue, 24 janvier . .- L’équipe de football de la République dominicaine reçoit ce lundi son homologue de Serbie lors d’un match amical d’importance historique pour les Caraïbes, qui pour la première fois accueillent une équipe européenne.

L’équipe dominicaine, classée 159 au classement mondial, espère que l’expérience de jouer avec un rival de la hiérarchie serbe les aidera à commencer à jeter les bases qui leur permettront de grandir dans le monde du football.

L’entraîneur dominicain, le Mexicain Jacques Passy, ​​a expliqué ce dimanche que son objectif à long terme est de “construire une culture du football” dans le pays et de faire en sorte que les joueurs aient un “enthousiasme” pour participer à l’équipe nationale.

Son objectif le plus immédiat est de créer une équipe compétitive pour les éliminatoires de la Coupe du monde, qui débutent en mars prochain dans la zone de la Concacaf, pour lesquels il a à sa disposition un groupe de 36 jeunes joueurs, dont près de la moitié assistent à son Premier appel.

Le match contre la Serbie sera le deuxième que mène Passy, ​​après avoir débuté avec une défaite 0-1 contre Porto Rico mardi dernier au stade olympique Félix Sánchez de Saint-Domingue, la même scène du match amical de demain, qui se jouera au but. fermé.

À l’approche du match contre la Serbie, Passy a déclaré qu’il voulait que son équipe ait l’air “adulte et sérieuse”, soit compétitive contre une équipe qui se classe 30e au classement mondial et sait jouer rapidement et intensément.

Le défenseur Luiyi De Lucas, qui évolue dans le championnat finlandais, a assuré que la République dominicaine avait travaillé très dur pour devenir “connue dans le monde entier”.

La Serbie arrive en République Dominicaine sans Luka Jovic ou ses autres stars car ce n’est pas une date réservée par la FIFA pour les équipes nationales, elle n’aura donc que des joueurs de la Super League serbe, avec le seul renfort du défenseur de Vancouver Ranko Veselinovic Whitecaps, de la MLS.

L’équipe est dirigée par Ilija Stolica, l’entraîneur de l’équipe U21, qui a repris l’équipe principale à titre intérimaire après la démission de Ljubisa Tumbakovic, qui a été licenciée pour ne pas se qualifier pour l’Euro 2020.

Lors de la même conférence de presse, Stolica a déclaré qu’il s’attend à un match “très intéressant” qui l’aidera à choisir de jeunes joueurs avec lesquels il renforcera l’équipe senior.

Après ce match, la Serbie jouera jeudi prochain contre le Panama, un match amical négocié à la dernière minute, puisque le match qui devait jouer contre les États-Unis a été annulé en raison de problèmes avec les visas des joueurs serbes.