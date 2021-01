Riquelme entouré d’hommes de Palmeiras: l’idole était redoutée sur le sol brésilien et a laissé un héritage (Fotobaires)

Quoi Bouche C’est l’une des équipes les plus puissantes au niveau continental, ce n’est pas une nouvelle, ni très proche d’atteindre Independiente comme le plus grand représentant de l’histoire de la Libérateurs (Rouge a 7 trophées et Xeneize 6). Et aussi dans la mémoire collective du football se trouve l’idée du karma que le casting de La Ribera représente pour les équipes brésiliennes dans la série éliminatoire de la compétition favorite en Amérique, même s’il est choquant de revoir les chiffres de son haut pouvoir d’efficacité.

Il n’y a pas eu beaucoup d’affrontements au cours des premières décennies entre Boca et ses rivaux du Brésil en raison du petit nombre d’équipes qui ont participé aux premières éditions. Justin 1977 (la première édition des Libertadores a eu lieu en 1960) c’était la première fois que les Xeneize croisaient la route ou mouraient avec l’un d’entre eux. C’était avant Cruzeiro dans la finale de cette compétition, dans laquelle l’équipe argentine a remporté la séance de tirs au but lors du match décisif joué à Montevideo.

Après ce duel décisif, il y eut une autre longue période pendant laquelle aucun croisement n’était enregistré. Et en montage 1991 Boca a de nouveau dominé contre Corinthiens (assommer) et Flamengo (chambres), avant d’être éliminé par Colo Colo en demi-finale lors de la série mémorable qui s’est terminée en scandale à Santiago du Chili.

Boca célèbre lors du match revanche contre Santos au Brésil pour la finale des Libertadores 2003 (Photo Baires)

L’âge d’or de Boca a commencé au 2000 de la main de Carlos Bianchi. Et dans l’édition de cette année, le Xeneize a été jumelé en finale avec le Palmeiras, qu’il a battu à Morumbí aux tirs au but. Dans la campagne suivante, après avoir vaincu le Vasco de Gama dans les chambres, il a laissé le Verdao en demi-finale (puis il a été consacré devant Cruz Azul du Mexique). Dans 2003 Il a de nouveau rencontré deux équipes brésiliennes, Paysandú (huitième) et Santos (finale), remportant les deux victoires. Dans 2004 expédié à Sao Caetano dans les chambres et dans 2007, avec une performance exceptionnelle de Juan Román Riquelme, Boca de Russo a soulevé la Coupe contre Guilde au Brésil.

Justin 2008Après près de cinq décennies de compétition, la première défaite de Boca a été enregistrée contre une équipe brésilienne par la série éliminatoire de Libertadores. C’était en demi-finale avant Fluminense (après avoir battu Cruzeiro en huitièmes de finale): Xeneize a égalé 2-2 au match aller joué sur le court du Racing avec un doublé de Riquelme et a pris la tête du Maracaná par Martín Palermo, mais les Cariocas ont tordu l’histoire et ils ont imposé 3-1 à domicile (puis ils ont perdu la finale avec la Liga de Quito).

Dans 2012 a pris sa revanche sur Fluminense en quarts, mais est tombé en finale contre Corinthiens. Et l’année suivante (2013) a pris sa revanche sur Timao dans les huitièmes avant d’être éliminé par Newell’s en quarts de finale. Déjà à 2018, avant la finale à Madrid, s’est débarrassé de la Cruzeiro en quarts de finale et Palmeiras en demi-finale. Dans 2019 laissé sur le chemin de Paranaense athlétique au second tour et même dans l’édition en cours, il a affirmé son histoire avec la victoire contre Inter de Porto Alegre aux huitièmes pénalités.

La dernière série de Boca contre les équipes brésiliennes était contre l’Inter dans l’édition en cours: et ils ont gagné (REUTERS / Agustin Marcarian)

En bref, sur un total de 19 clés de mort ou de mort contre des Brésiliens, Boca a été le vainqueur dans pas moins de 17, ce qui le conduit à avoir un 89,4% efficace. S’il se qualifie pour la finale ce soir, il augmentera le nombre à 90%.

L’histoire de Boca en qualifications contre les équipes brésiliennes pour Libertadores

1977: BEAT CRUZEIRO EN FINALE

1991: BATTRE LES CORINTHIENS EN HUITIÈME

1991: BATTRE FLAMENGO EN QUARTIERS

2000: LE FINAL BEAT PALMEIRAS

2001: BATTEZ VASCO DA GAMA EN QUARTIERS

2001: BEAT PALMEIRAS EN SEMI-FINALES

2003: BEAT PAYSANDÚ EN HUITIÈME

2003: IL A GAGNÉ LE FINAL SANTOS

2004: BATTRE SAO CAETANO EN QUARTIERS

2007: LA FINALE ÉTAIT LA GUILDE

2008: BEAT CRUZEIRO DANS LES OCTAVES

2008: PERDU AVEC FLUMINENSE EN SEMI-FINALES

2012: BATTEZ LA FLUMINENCE EN QUARTIERS

2012: PERDU AVEC LES CORINTHIENS LA FINALE

2013: BATTRE LES CORINTHIENS EN HUITIÈME

2018: BATTRE CRUZEIRO EN QUARTIERS

2018: BEAT PALMEIRAS EN SEMI-FINALES

2019: BEAT ATLÉTICO PARANAENSE EN HUITIÈME

2020: BEAT INTER EN HUITIÈME

