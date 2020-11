. / EPA / JEROME FAVRE / Archives

Pékin, 2 nov . .- L’indice de référence de la Bourse de Hong Kong, le Hang Seng, a clôturé sa première séance de la semaine avec des gains de 1,46% reflétant la bonne humeur des investisseurs après les données positives de l’activité manufacturière en Chine, selon les indicateurs officiels et privés.

Le sélectif a ajouté 352,59 points à 24 460,01, tandis que l’indice qui mesure le comportement des entreprises chinoises continentales cotées à la bourse de Hong Kong, Hang Seng China Enterprises, a progressé de 1,81%.

Parmi les sous-indices, le bon moment du Commerce et de l’Industrie (+ 1,72%) et de la Finance (+ 1,68%) a pesé beaucoup plus que les légères baisses des Services (-0,17%) et de l’Immobilier (-0,25 %).

Bonne session pour le digital: Alibaba (+ 1,57%) continue d’ajouter la semaine au cours de laquelle sa filiale financière et financière, Ant Group, sera la vedette de la plus grande introduction en bourse de l’histoire, et Tencent (+ 1,78%).

Les investisseurs se sont tournés vers UBS, qui a recommandé d’acheter des actions du constructeur automobile Geely, et en a fait le principal protagoniste de la séance, en ajoutant 13,57%.

Ce fut également une journée positive pour les entreprises publiques comme la compagnie pétrolière Sinopec (+ 2,66%) ou l’opérateur téléphonique China Mobile (+ 2,97%).

Dans le monde bancaire, à l’exception de quelques assureurs dans le rouge, tous ont fini par être peints en vert, avec la première banque de Chine, la société d’État ICBC (+ 3,9%), qui a rapporté vendredi que, bien qu’elle soit toujours en train de gagner moins que l’an dernier, ses résultats ont continué de se redresser au troisième trimestre par rapport aux deux précédents.

Et dans l’immobilier, les chutes de grands promoteurs comme Sun Hung Kai (-1,51%) ont pesé beaucoup plus que les avancées d’autres titres comme Wharf REIC (+ 1,51%).

Le volume d’affaires de la session était de 116 190 millions de dollars de Hong Kong (14 985 millions de dollars, 12 888 millions d’euros).