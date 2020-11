La grande majorité des écoles sont toujours fermées REUTERS / Martin Acosta

Le 9 novembre, le gouvernement de Buenos Aires a distribué une circulaire mettant les parties en position de commencer par des activités éducatives. Il y en avait un peu plus d’une centaine, qui ont été ajoutés aux 26 autres districts qui avaient déjà eu la possibilité de retourner en présentiel. Presque toute la province de Buenos Aires, où fréquentent quatre millions d’étudiants, avec l’approbation de reprendre la présence. Mais jusqu’à présent, l’ouverture n’est que déclarative. La grande majorité des écoles, en raison de l’impossibilité ou du manque de volonté, restent fermées.

Un mois seulement après la fin de l’année scolaire, l’ouverture est facultative. D’une part, certains établissements baissaient leurs rideaux chaque année. De l’autre, les écoles qui veulent ouvrir se sont heurtées à une myriade d’obstacles bureaucratiques. En principe, chaque établissement doit présenter un dossier avec un dossier détaillant la liste des étudiants, les enseignants en charge de chaque groupe, les types d’activités à réaliser, leurs horaires respectifs, la déclaration de conformité aux protocoles sanitaires, entre autres points.

Jusqu’à présent, rien d’extraordinaire. Il arrive que, attachés à ce fichier, ils nécessitent également un arsenal de certificats: certificat de dératisation, désinsectisation, habitabilité signé par les architectes, potabilité de l’eau signé par les techniciens de sécurité et d’hygiène. Tout mis à jour à ce jour, même s’ils ont déjà été présentés en début d’année.

La semaine dernière, moins de 900 écoles – toutes situées à l’intérieur de la province, à faible risque épidémiologique – ont repris les cours en présentiel, uniquement avec les garçons qui avaient perdu les liens avec leurs enseignants pendant la quarantaine. Au total, il y a plus de 15 000 établissements à Buenos Aires.

Les activités de réengagement se déroulent dans des zones en plein air qui, en général, les écoles n’ont pas

Les quartiers qui présentent un risque modéré – tous les Conurbano compris – sont en théorie habilités à entreprendre des activités de reconnexion en plein air. Selon des sources officielles, ils ont reçu à ce jour 1 385 propositions, entre écoles publiques et privées, pour générer des réunions, dont 1 192 propositions ont été approuvées.

Cependant, ces chiffres contrastent avec ce que prétendent les écoles. Il ressort de la requête d’Infobae que les écoles publiques qui ont été lancées sont des exceptions et que les écoles privées, pour la plupart, n’ont pas encore reçu d’autorisation.. Ils disent que c’est une «mise en scène» du gouvernement de Buenos Aires et des municipalités. Une annonce de retour à l’école qui soulage la pression naissante sur les familles après huit mois de fermeture, mais qui est reportée avec des exigences scandaleuses alors que le temps presse et que l’année se termine.

«La bureaucratisation a atteint un tel point qu’il est pratiquement impossible d’ouvrir. Très peu d’écoles ont été approuvées. En banlieue, ils n’atteignent pas 100», A averti Martín Zurita, chef de l’Association des écoles privées de la province de Buenos Aires (AIEPBA).

«Nous regrettons que dans de nombreux districts de la province, le retour des activités de reconnexion ait été bureaucratisé. Cela dépend de la région d’enseignement, du district et de l’inspecteur désigné, quelle est la chance de commencer ou non. Malgré le respect de toutes les mesures requises par le plan juridictionnel, dans certains districts, il semble qu’ils ne souhaitent pas donner suite aux demandes d’ouverture. Nous devons retrouver notre présence pour éviter des fermetures d’écoles plus définitives », a-t-il ajouté.

Pendant ces heures, les responsables des écoles se précipitent vers les techniciens en santé et sécurité au travail pour que, en quelques jours, ils signent les certificats pour compléter le dossier. Ce dossier passe entre les mains d’un inspecteur, qui ne fait que le soumettre à l’inspecteur en chef de la région. La province est divisée en 25 régions éducatives. Chaque région a un inspecteur en chef pour la gestion de l’Etat et un autre pour la gestion privée. L’inspecteur en chef doit examiner, feuille par feuille, des centaines de dossiers pour donner son autorisation. Seul il est autorisé à mettre le sceau.

Gustavo González, représentant légal du Centre éducatif franciscain “San Antonio de Padua”, du parti Merlo, souffre de première main des obstacles à l’ouverture. «Nous avons réussi à créer une école à distance sans être préparés en une semaine, mais il semble incroyable qu’il nous soit plus difficile de revenir en présence. Ce système bureaucratique ne fonctionne pas au 21e siècle. Vous devez présenter une énorme quantité de morceaux de papier qui finissent par empêcher les enfants de se revoir. Une fois pour toutes, nous devons revoir ce culte de la bureaucratie “, il a soulevé.

Pendant ce temps, les écoles doivent demander la permission aux familles et tracer les bulles, avec un enseignant pour neuf élèves. Une tâche rendue plus complexe par la position des syndicats, qui maintiennent leur position initiale: ils n’accompagnent le retour que dans les zones à faible ou pas de circulation du virus, lorsque le Conseil fédéral de l’éducation a approuvé en octobre des indicateurs de santé objectifs qui vont dans une autre direction. .

Juan Carlos Juárez, représentant légal de l’Institut flamand de Mar del Plata, n’a pas encore obtenu d’autorisation car le protocole exige que les activités se déroulent dans des espaces ouverts clôturés. «Plus de 70% des écoles de la ville sont en dehors de ce protocole car aucune d’entre elles n’a de tels espaces et nous n’avons pas de budget pour louer une propriété. C’est stupide. À cette époque de l’année, il est difficile de sortir et de chercher des places. Il n’y a pas de réelle volonté politique à voir. Les parents se demandent à quoi va ressembler la fin d’année et doutent déjà de 2021. Nous sommes en grande difficulté. Si cela se prolonge à la prochaine année scolaire, nous continuerons avec les mêmes difficultés ».

