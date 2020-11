. / EPA / JEON HEON-KYUN / Archives

Pékin, 29 novembre . .- Les écoles de Hong Kong fermeront à partir de mercredi prochain jusqu’à après Noël pour essayer d’arrêter la quatrième vague de covid dans la ville, une fois au cours des dernières 24 heures, 115 nouveaux cas ont été enregistrés, le nombre le plus élevé depuis le 1er août, a rapporté aujourd’hui l’exécutif local.

Sur les 115 nouvelles infections, la première fois que Hong Kong enregistre un chiffre à trois chiffres depuis le début du mois d’août, 62 sont liées au groupe des «super contagionnaires» qui fréquentent les clubs de danse. qui a déclenché la quatrième vague du virus dans l’ancienne colonie britannique.

Le nombre total de cas de cette vague s’élève à 479, 23 d’entre eux avec des liens connus, 24 sans pouvoir être retracés et six de l’étranger.

Plus de 50 personnes ont également été testées positives lors des tests préliminaires effectués.

Chuang Shuk-kwan, chef du département des maladies infectieuses au Centre de protection de la santé de Hong Kong, a déclaré que sur la base de la tendance et des chiffres qu’ils ont observés, il semble que cette quatrième vague “est plus grave que la précédent”

“Bien sûr, cela dépend de l’évolution dans les prochains jours. Jusqu’à présent, nous avons resserré les mesures de distance sociale et augmenté le niveau général de sensibilisation des citoyens, en plus d’augmenter les tests”, a déclaré Shuk-kwan.

Les responsables de l’éducation dans la ville ont indiqué que le retour à plus d’une centaine de cas par jour a conduit les associations d’enseignants à demander la cessation des activités en présentiel dans toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires.

Les classes de maternelle avaient déjà été suspendues pendant deux semaines lundi en raison de l’augmentation des cas, mais la décision d’aujourd’hui prolonge la suspension jusqu’à l’année prochaine.

Pendant ce temps, le gouvernement se prépare à ordonner à tout le personnel travaillant dans les maisons de retraite et les personnes handicapées de faire un test de dépistage du covid.

Le secrétaire à l’Emploi et au Bien-être social, Law Chi-kwong, a déclaré que tous les employés au service des personnes âgées devront subir un test de coronavirus avant le 14 décembre.

Une fois ces tests terminés, dans environ deux semaines, Chi-kwong a déclaré que tout le personnel recevrait l’ordre de faire des tests chaque semaine.

Le nombre total de cas enregistrés à Hong Kong depuis le début de la pandémie s’élève à 6 329, ce qui a causé 108 décès.

Le responsable de l’Emploi a estimé que le test des travailleurs était important puisqu’il a souligné que 46 pour cent de ceux qui sont décédés de covid dans les pays développés l’ont fait dans des maisons de retraite.

À Hong Kong, environ 30 pour cent des 102 personnes âgées infectées dans les maisons de retraite sont décédées.

Des lieux exclusifs de la ville tels que le Hong Kong Country Club ont fermé leurs portes aujourd’hui après avoir détecté un cas parmi leurs associés et après que des cas aient commencé à être détectés dans des installations fréquentées par les personnes les plus riches.

Le gouvernement de Hong Kong a décidé mardi dernier de fermer les établissements nocturnes et d’imposer l’utilisation d’applications de suivi mobile dans les restaurants pour tenter d’arrêter cette quatrième vague.