Le 25 novembre, l’Agence nationale des hydrocarbures (ANH) a décidé d’attribuer à Ecopetrol le contrat avec lequel exploration de champs pétrolifères non conventionnels avec la technique de fracturation hydraulique mieux connu sous le nom de fracturation.

Avant la nouvelle, les écologistes ont réagi et ont appelé à une marche pour le week-end prochain dans la municipalité de Puerto Wilches, à Santander, où ces pilotes commenceront.

«Ce samedi 12 et dimanche 13 décembre, le Comité pour la défense de l’eau, de la vie et du territoire récemment formé à Puerto Wilches (Santander) pour s’opposer aux pilotes de fracturation, organisera un forum et une marche carnavalesque en rejet de la mise en œuvre de ces projets », a indiqué le groupe environnemental Alianza Colombia Libre de Fracking.

Pilotes de fracturation à Puerto Wilches

La résolution publiée par l’ANH se lit comme suit: «ayant satisfait aux exigences légales et réglementaires, et conformément aux dispositions de la section 6.1 des Termes de Référence du Processus et de l’Ordonnance d’Éligibilité Finale du 24 novembre 2020, l’ANH procède à l’attribution du contrat spécial pour un projet de recherche dénommé «Kalé» à Ecopetrol ».

Devant le maire de Puerto Wilches et le conseil municipal a été présenté le projet pilote appelé “ Kalé-1 ”, avec lequel l’exploration des hydrocarbures sous cette modalité sera avancée, qui pour le gouvernement sont à peine “Projets de recherche”.

Ce projet pilote de fracturation deviendra le premier à être développé en Colombie et sera réalisé dans le district du kilomètre 8 de la municipalité de Puerto Wilches dans la zone connue sous le nom de La Belleza.

Au cours de cette phase, la communauté devra connaître les détails du projet, comme le lieu où se trouvera le puits, et devra également collecter des informations sur les infrastructures de la zone et la qualité de l’eau.

«Lorsque l’étude officielle d’impact sur l’environnement commencera, nous arriverons sur le territoire la première ou la deuxième semaine de janvier pour commencer l’enquête de base. Nous allons donc être dans chacune de vos fermes pour leur demander la localisation du puits pour caractériser chacune des infrastructures et connaître la qualité de l’eau », a déclaré Alexandra Gómez, une responsable d’Ecopetrol.

Ecopetrol créera également un portail qui servira de centre de transparence pour les communautés afin de suivre les pilotes. L’outil virtuel fournira des informations sur des questions clés telles que les changements dans les conditions de la zone, le cas échéant.

Les écologistes rejettent les projets pilotes de fracturation

Óscar Sampayo, environnementaliste et membre de la Yariguíes Corporation, a indiqué dans le média La FM, que bien qu’Ecopetrol s’attende à recevoir la licence environnementale l’année prochaine, le puits de fracturation “va parce qu’il va”.

«Le projet Kalé consiste en un puits qui va se fracturer et ils vont faire un puits injecteur, c’est-à-dire que ces fluides de retour vont être injectés et ils vont générer un bassin versant dans la rivière Magdalena, mais ce qui est le plus inquiétant, c’est que capturer un puits d’eau souterraine », a déclaré l’écologiste cité par La FM.

Selon les écologistes, il était surprenant que l’Agence nationale des hydrocarbures publie la résolution qui attribue le contrat à Ecopetrol pour 76 millions de dollars américains sans être consultée ou au moins annoncée que le test pilote commencerait l’année prochaine.

«C’est une très triste nouvelle pour Santander et le pays, et ce qui nous surprend le plus, c’est que lorsqu’elle a été présentée, nous n’avions aucune idée, nous n’avons pas été consultés ou les avis des habitants ont été pris en compte, c’est parce que c’est, C’est une décision déjà prise », a déclaré Sampayo, membre de la Yariguíes Corporation.