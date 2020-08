Fin juillet, des volontaires ont commencé à recevoir des doses d’un potentiel vaccin COVID-19 dans la dernière étape d’un essai clinique à NYU Langone Health à New York. Les plus de 1 000 noms sur la liste d’attente suggèrent que la réponse locale à l’essai «a été exceptionnelle», déclare Mark Mulligan, un spécialiste des maladies infectieuses qui dirige le centre de vaccination de NYU Langone. «Les gens en ont assez de cette maladie et sont très motivés pour aider.»

Le vaccin, qui a été co-développé par le géant pharmaceutique Pfizer et la société allemande BioNTech, fait partie des huit efforts de pointe dans le monde pour développer des immunisations contre le COVID-19 qui sont actuellement en cours ou se préparent à démarrer des essais cliniques de phase III – stade avancé études qui testent l’efficacité et la sécurité. Six de ces efforts sont soutenus par l’opération Warp Speed, un programme de l’administration Trump dont l’objectif optimiste est de commencer des vaccinations de masse contre la maladie aux États-Unis d’ici janvier. Pendant les essais, les sujets inscrits recevront des injections expérimentales ou un placebo, et les enquêteurs observeront si ceux qui ont reçu le vaccin développent des infections et des maladies à des taux inférieurs. Ces évaluations «appuieront en fin de compte l’approbation réglementaire et les recommandations sur la façon dont les vaccins peuvent être utilisés», déclare Penny Heaton, PDG du Bill & Melinda Gates Medical Research Institute. L’institut n’est pas directement impliqué dans les efforts de développement d’un vaccin contre le COVID-19, mais il travaille sur des vaccins pour d’autres maladies virales dans le monde.

Les essais cliniques de phase III prennent souvent des années pour arriver à leur conclusion. Mais les développeurs de vaccins prévoient maintenant de tester leurs candidats selon des calendriers précipités qui ont suscité des inquiétudes quant à l’ingérence politique. (Les préoccupations ne sont pas sans fondement: le 11 août, la Russie a annoncé qu’elle avait approuvé un vaccin malgré le fait que le médicament n’avait pas été testé dans des essais à grande échelle.) Les responsables américains ont insisté sur le fait que leurs propres vaccins seraient minutieusement examinés avant d’être approuvés. Les experts disent que de tels essais devraient également inclure une représentation adéquate des sous-groupes vulnérables à haut risque de COVID-19, y compris les personnes âgées, les groupes raciaux minoritaires et les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents. Ajoutant au défi, un nombre croissant de personnes ont fait preuve de scepticisme à l’égard d’un éventuel vaccin. Et les essais doivent répondre à des questions clés sur la façon dont le système immunitaire humain se protège contre le SRAS-CoV-2, le nouveau coronavirus à l’origine de la maladie. Les résultats des tests sur les animaux et des premières études sur l’innocuité humaine semblent prometteurs: les vaccins génèrent des réponses immunitaires encourageantes et les effets secondaires qu’ils déclenchent – généralement des maux de tête, des douleurs au bras, de la fatigue et de la fièvre – disparaissent rapidement chez la plupart des gens. Pourtant, seuls les essais cliniques de phase III peuvent montrer quels vaccins – le cas échéant – assureront réellement la protection.

Stratégies pour la vitesse

L’astuce pour fournir des réponses rapides sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins est de recruter un grand nombre de personnes, explique Peter Gilbert, biostatisticien au Fred Hutchinson Cancer Research Center. Les plus grandes populations étudiées capturent plus d’incidences d’exposition virale dans un laps de temps plus court que les plus petites, qui sont suivies pendant de plus longues périodes. Chacun des essais cliniques de phase III aux États-Unis vise à recruter 30 000 personnes. Ce nombre est le plus bas nécessaire pour montrer rigoureusement que 50% des personnes sont protégées contre le COVID-19 sur six mois – la barre minimale d’approbation de la Food and Drug Administration.

Les chercheurs surveilleront les groupes vaccinés et placebo, ou contrôle, jusqu’à ce que le nombre d’infections symptomatiques entre eux atteigne 150. Si les chercheurs peuvent montrer, avec une confiance statistique de 95%, que les cas du groupe vacciné représentent jusqu’à la moitié de ceux du groupe témoin groupe ou moins, le vaccin aura atteint son objectif principal. «Pourtant, aucun d’entre nous ne sera vraiment satisfait de 50%», déclare Gilbert, qui dirige le centre statistique du COVID-19 Prevention Trials Network du gouvernement fédéral, une organisation qui tente de recruter des volontaires pour les études de phase III. «Nous voulons tous une protection de 90 à 95%.» Si un vaccin s’avère beaucoup plus protecteur que la barre minimale de la FDA, ajoute-t-il, il ne sera peut-être pas nécessaire d’attendre 150 cas. «Nous pourrions examiner 50 cas, et si le vaccin réduit les taux de maladie de 80%, nous pourrions le déclarer réussi et [apply] pour approbation dans les trois à quatre mois », dit Gilbert.

Fondamentalement, les directives de la FDA pour les développeurs de vaccins COVID-19 appellent à surveiller idéalement les participants pendant un à deux ans supplémentaires après l’approbation pour évaluer la durée de la protection dans la population générale et si les personnes vaccinées qui sont infectées développent des symptômes pires.

Inscription d’un groupe diversifié

Les directives encouragent également – mais n’exigent pas – que les développeurs de vaccins recrutent les sous-populations les plus touchées par le COVID-19, telles que les Noirs et les Latinos, qui sont beaucoup plus susceptibles d’être infectés et de mourir de la maladie. Cela peut ne pas être facile. Les Noirs américains, en particulier, ont des raisons de se méfier de la recherche clinique, en partie à cause de l’étude Tuskegee. (Cette expérience de 40 ans était une enquête sur la syphilis non traitée. Lorsqu’un traitement efficace à la pénicilline est devenu disponible, les chercheurs l’ont refusé de manière contraire à l’éthique.) Pour recruter plus de personnes de couleur, «nous devons les impliquer en contactant les organisations communautaires. , comme les églises, les groupes de quartier, les salons de coiffure et les stylistes, et les collèges noirs », explique Patricia Whitley-Williams, pédiatre spécialisée dans les maladies infectieuses à la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. «Il est essentiel que nous disions à nos gens de couleur qu’ils ont été suffisamment représentés dans les essais cliniques sur le COVID-19.»

Kathrin Jansen, qui dirige la recherche et le développement de vaccins chez Pfizer, convient de la nécessité d’augmenter la représentation des minorités raciales dans l’essai de vaccin en cours de la société, qui recrute des personnes âgées de 18 à 85 ans sur des sites aux États-Unis, en Europe et dans le Sud. Amérique. «C’est quelque chose que nous étudions activement», dit-elle. La plupart des personnes inscrites au cours des essais de phase antérieure de Pfizer et BioNTech étaient de race blanche, a déclaré Mulligan de NYU Langone. «Mais nous espérons changer cela de manière significative pour la phase III», déclare Jansen. L’étude ne fixe pas d’objectifs quantitatifs pour le recrutement des minorités, « mais elle sera surveillée de manière centralisée et des commentaires seront fournis à chacun des sites participants », déclare Mulligan. « Nous nous engageons à recruter les plus touchés. »

Définition des marqueurs de protection

Les investigateurs de l’essai évalueront non seulement si les vaccins réduisent les taux de maladie COVID-19; ils iront un peu plus loin en sondant les «corrélats de protection» spécifiques dans les échantillons de sang qui montrent si quelqu’un est, en fait, immunisé contre la maladie. Des recherches préliminaires suggèrent que les anticorps dits neutralisants jouent des rôles démesurés dans la protection. Ces molécules itinérantes empêchent le SARS-CoV-2 de se fixer à son récepteur de cellule hôte, empêchant ainsi l’infection. Une étude de juillet a rapporté qu’un autre candidat au vaccin Warp Speed, co-développé par Johnson & Johnson, a suscité des anticorps neutralisants qui ont été détectés à des niveaux élevés chez les singes macaques. Lorsque les chercheurs ont ensuite exposé les animaux au COVID-19, ils ont été totalement protégés après une seule dose de vaccin. La société prévoit de lancer son essai clinique de phase III en septembre. Parmi les autres sociétés de l’opération Warp Speed, Moderna et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses mènent déjà un essai de phase III de leur vaccin et Novavax est sur le point d’en démarrer un à l’automne. Des accords juridiques avec chaque entreprise stipulent combien de millions de doses de vaccin, au minimum, le gouvernement américain achètera (il vise à en livrer 300 millions d’ici janvier). Le gouvernement a la possibilité d’acheter des millions de doses supplémentaires, mais il n’est pas obligé de les acheter si un vaccin n’est pas approuvé.

Cependant, des questions demeurent quant à la durabilité de la protection que tout vaccin offrira aux gens. Les niveaux d’anticorps peuvent chuter peu de temps après la guérison, et cette possibilité a fait craindre que l’immunité au COVID-19 ne diminue rapidement chez ceux qui se sont rétablis de la maladie ou ont été vaccinés. Pourtant, Heaton a un ton plus positif. «Idéalement, vous obtiendrez une mémoire immunologique, de sorte que même si vos anticorps diminuent, ils réapparaîtront lorsque vous serez réexposé au virus», dit-elle. Les études de phase III surveilleront les anticorps au fil du temps, ajoute Heaton, ainsi que les actions d’un autre composant immunitaire clé, les cellules T, qui pourraient fournir des renforts. Les lymphocytes T tueurs, en particulier, éliminent les cellules infectées, détruisant ainsi leurs envahisseurs viraux. Mais la réponse peut couper de deux manières: ces cellules peuvent également contribuer à des réactions immunitaires hyperactives qui sont mortelles pour certains patients. «Nous devons encore mieux comprendre comment les lymphocytes T répondent à l’infection par le SRAS-CoV-2», déclare Avery August, immunologiste au College of Veterinary Medicine de l’Université Cornell, qui étudie les réponses des lymphocytes T aux infections au COVID-19. «Mais dans l’ensemble, je suis optimiste quant aux candidats vaccins qui entrent en phase III. Nous avons encore beaucoup à apprendre, mais les réponses immunitaires semblent jusqu’à présent prometteuses. »

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus de Scientific American ici. Et lisez la couverture de notre réseau international de magazines ici.