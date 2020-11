La course électorale américaine a établi des précédents et établi des records sur un certain nombre de questions, en particulier en ce qui concerne le vote anticipé et les dépenses électorales.

Voici quelques chiffres relatifs aux élections.

3

3 novembre – Date de l’élection présidentielle, du renouvellement du Congrès et de divers bureaux nationaux et locaux. Le vote a lieu le premier mardi après le premier lundi de novembre.

dix

L’élection présidentielle dépendra fondamentalement du résultat dans 10 États clés, qui ont tendance à varier les préférences de leur parti d’une élection à l’autre.

La Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, la Floride, l’Iowa et l’Ohio ont joué un rôle crucial dans la victoire de Donald Trump aux élections de 2016.

Et les sondages montrent que le démocrate Joe Biden pourrait cette fois arracher la domination républicaine en Géorgie, en Arizona, en Caroline du Nord et au Texas.

35 + 435

En plus de voter pour le président, les Américains éliront également les membres de la 117e législature. 35 sièges au Sénat et les 435 sièges à la Chambre des représentants sont en jeu.

Les démocrates détiennent actuellement la majorité à la chambre basse et les prévisions indiquent qu’ils ne perdront pas cet avantage.

Si Biden atteint la Maison Blanche et que les démocrates prennent le contrôle du Sénat, actuellement aux mains des républicains, le parti aura le contrôle sur les principaux piliers du pouvoir fédéral pour la première fois depuis l’arrivée au pouvoir de Barack Obama.

270

Les élections aux États-Unis sont indirectes, et c’est le collège électoral qui vote finalement pour le président.

En effet, les Américains votent pour les 538 membres de cet organe. Pour se rendre à la Maison Blanche, un candidat doit obtenir au moins 270 voix au Collège.

Le nombre d’électeurs que chaque État a au Collège dépend de son nombre de représentants à la Chambre basse, un chiffre basé sur la population de chaque entité, plus les deux sénateurs de chaque démarcation.

230 millions

Quelque 230 millions d’Américains ont le droit de voter, bien que beaucoup d’entre eux ne se rendent pas aux urnes, le vote n’étant pas obligatoire.

Cependant, les élections de 2020 pourraient avoir un taux de participation record.

Le vote anticipé a déjà dépassé toutes les prévisions, de nombreux électeurs ayant choisi de le faire avant le jour du scrutin pour éviter les foules au milieu de la pandémie de coronavirus.

Vendredi, près de 84 millions d’électeurs avaient voté tôt.

Au total, 138 millions d’Américains ont voté aux élections de 2016.

6,6 milliards

Les dépenses de campagne ont battu tous les records en 2020, avec 6,6 milliards de dollars entre les deux candidats, 2 milliards de plus qu’en 2016, lorsque Trump a affronté Hillary Clinton, selon une étude du Center for Responsive Politics.

La campagne de Biden a inondé des stations dans des États clés de publicité électorale.

Au total, plus de 14 000 millions ont été dépensés dans la course électorale, dont plus de 7 000 millions étaient destinés à la course législative.

