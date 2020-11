Quelque 22,8 millions de personnes ont regardé les élections américaines à la télévision mardi soir, selon les chiffres d’audience préliminaires cités par les médias hollywoodiens The Wrap et Hollywood Reporter, suggérant une baisse des données électorales. en 2016.

Miami World / .

Les médias ont cité des données préliminaires de Nielsen sur six réseaux: ABC, de Walt Disney Co; Renard; NBC, de Comcast Corp et CBS, de, en plus des chaînes de langue espagnole Univisión et Telemundo.

Le Wrap a déclaré que les premiers chiffres indiquaient une baisse de plusieurs millions de téléspectateurs sur les six réseaux par rapport aux premières données rapportées le soir des élections en 2016.

Cependant, les chiffres n’incluaient pas la télévision par câble et on ne savait pas quel délai avait été mesuré pendant la programmation, qui a duré jusqu’aux premières heures de mercredi en raison du résultat de l’élection présidentielle entre le président républicain Donald Trump. et son candidat démocrate Joe Biden est resté indéfini.

Les chiffres devraient augmenter lorsque les données Nielsen sur plusieurs réseaux seront publiées plus tard mercredi.

Selon les chiffres définitifs de 2016, 71,4 personnes ont suivi les élections dans 13 réseaux américains lorsque Trump a remporté une victoire surprise sur la démocrate Hillary Clinton. Le record de la nuit électorale a été atteint en 2008, lorsque 71,5 millions de dollars ont été accordés à la télévision.

Le plus grand événement télévisé annuel des États-Unis, le championnat de football du Super Bowl, attire environ 100 millions de téléspectateurs.

Les cotes n’incluent pas l’audience via les plateformes en ligne, qui ont gagné en popularité, tandis que l’écoute de la télévision traditionnelle a chuté.