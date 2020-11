Après une année de troubles profonds, les États-Unis se préparent à organiser une élection présidentielle qui donnera son verdict sur le rôle du pays dans le monde et la direction de son économie, sa volonté de contenir une pandémie croissante et sa capacité à faire face à la crise. racisme systémique.

Mais les deux prétendants, le président Donald Trump et le démocrate Joe Biden, offrent plus que des solutions différentes aux problèmes les plus urgents du pays. Il s’agit en fait d’un référendum sur le rôle de la présidence elle-même et la force de la démocratie. Le président a remis en question la légitimité du résultat avant le jour du scrutin et les forces de l’ordre se préparent à la possibilité de troubles civils.

«C’est plus que la différence idéologique habituelle entre les deux candidats. Il y a une vision fondamentalement différente de ce qu’est la présidence et de ce que le leadership signifie pour la nation », a déclaré Jeffrey Engel, directeur du Presidential History Center de la Southern Methodist University.

Les électeurs semblent en être conscients: plus de 86 millions de personnes ont déjà voté, un record absolu de vote anticipé.

Une victoire de Trump approfondirait l’approche anti-établissement et nationaliste pour s’attaquer aux problèmes du pays qu’il poursuit depuis quatre ans, une approche que les partisans du président adorent et que ses détracteurs détestent. Les tribunaux, pour lesquels Trump a nommé une foule de juristes conservateurs, vireraient plus à droite.

Une victoire de Biden serait une répudiation du président autant qu’une victoire pour le politicien démocrate vétéran, ancien vice-président et sénateur. Bien que le plan présenté par Biden envisage un rôle plus énergique pour le gouvernement fédéral dans la vie américaine et une campagne plus agressive contre la pandémie, l’axe de son offensive a été le contraste de son tempérament avec celui de Trump.

Le contrôle du Sénat est également en jeu, car les démocrates ont une chance de regagner la majorité. Les démocrates devraient conserver leur majorité à la Chambre des représentants.

La société américaine est divisée en camps amers, et quiconque remportera la Maison Blanche devra relever le défi de gouverner au milieu de divisions aussi profondes. La campagne a révélé à quel point le pays est devenu stratifié. La base de soutien de Trump se trouve parmi les électeurs blancs, avec des revenus et des niveaux d’éducation inférieurs. Les électeurs ayant une éducation supérieure, en particulier les femmes, et les électeurs de couleur, en particulier les Afro-Américains, ont pratiquement quitté le Parti républicain pendant le mandat de quatre ans de Trump.

