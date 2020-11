Les responsables électoraux fédéraux et étatiques aux États-Unis ont nié jeudi qu’il y avait des preuves de perte ou de changement de voix, ou de modification des systèmes de vote lors des élections de la semaine dernière, contredisant les affirmations des républicains et de la Maison Blanche.

“Les élections du 3 novembre ont été les plus sûres de l’histoire des États-Unis”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

“Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait éliminé ou perdu des votes, ait changé de voix ou ait été modifié de quelque manière que ce soit”, ont-ils indiqué.

Voici une déclaration complète:

WASHINGTON – Membres du Comité exécutif du Conseil de coordination de l'infrastructure électorale du gouvernement (GCC) – Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) Directeur adjoint Bob Kolasky, président de la Commission d'assistance électorale des États-Unis Benjamin Hovland, président de l'Association nationale des secrétaires d'État (NASS) Maggie Toulouse Oliver, la présidente de l'Association nationale des directeurs électoraux d'État (NASED), Lori Augino, et le superviseur des élections du comté d'Escambia (Floride), David Stafford, et les membres Election Infrastructure Sector Coordinating Council (SCC), President Brian Hancock (Unisyn Voting Solutions), Vice President Sam Derheimer (Hart InterCivic), Chris Wlaschin (Election Systems and Software), Ericka Haas (Electronic Registration Information Center) ) et Maria Bianchi (Democracy Works) – a publié la déclaration suivante:

«Les élections du 3 novembre ont été les plus sûres de l’histoire des États-Unis. À l’heure actuelle, partout au pays, les fonctionnaires électoraux examinent et examinent l’ensemble du processus électoral avant de finaliser le résultat.

«Lorsque les États auront clôturé les élections, beaucoup recompteront les votes. Tous les États avec des résultats serrés lors de la course présidentielle de 2020 ont des registres papier de chaque vote, ce qui permet de revenir en arrière et de compter chaque bulletin si nécessaire. C’est un avantage supplémentaire pour la sécurité et l’endurance. Ce processus permet l’identification et la correction d’éventuelles erreurs ou erreurs. Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou été compromis de quelque manière que ce soit.

“D’autres mesures de sécurité telles que les tests pré-électoraux, la certification par l’État du matériel de vote et la certification du matériel de vote par la Commission d’assistance électorale des États-Unis (EAC) contribuent à renforcer la confiance dans les systèmes de vote utilisés. en 2020.

«Bien que nous sachions qu’il existe de nombreuses allégations non fondées et des opportunités de désinformation sur notre processus électoral, nous pouvons vous assurer que nous avons la plus grande confiance dans la sécurité et l’intégrité de nos élections, et vous devriez aussi. Lorsque vous avez des questions, adressez-vous aux responsables électoraux, qui sont des voix de confiance, lorsqu’ils administrent les élections.