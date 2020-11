Les élections présidentielles commencent en Moldavie, face à l’actuel président pro-russe Igor Dodon et à la libérale européenne Maia Sandu, principaux favoris de la campagne électorale. . / EPA / DUMITRU DORU (DUMITRU DORU /)

Moscou, 1er novembre . .- Les élections présidentielles commencent en Moldavie, face à l’actuel président pro-russe Igor Dodon et à la libérale européenne Maia Sandu, principaux favoris de la campagne électorale.

Selon la Commission électorale centrale de Moldavie, 3 287 147 électeurs pourront assister aux urnes, une liste électorale qui comprend les émigrants et la population de la République autoproclamée de Transnistrie.

Pour les élections, plus de 2 000 bureaux de vote ont été créés, dont 139 fonctionneront dans les représentations diplomatiques de Moldova dans 36 pays.

Les sondages donnent un léger avantage à Dodon, dont le parti, les socialistes, détient également le plus de sièges au Parlement.

Parallèlement, Sandu a proposé un programme économique ambitieux pour encourager l’esprit d’entreprise, promouvoir le retour des centaines de milliers d’émigrants qui travaillent dans l’UE, sortir le monde rural de son retard et lutter contre la corruption.

En outre, le chef de Nasha Partia (Notre Parti) et maire de la ville de Balti, la deuxième ville la plus importante du pays, Renaato Usati, le chef de la plate-forme d’opposition «Dignité et vérité», Andrei Nastase, a présenté ses candidatures à la présidence , le démocrate libéral Tudor Deliu.

Ils ont été rejoints par la députée du parti Shor (Mouvement socio-politique pour l’égalité républicaine) Violetta Ivanov, la chef du parti de l’unité nationale qui prône l’union avec la Roumanie, Octavian Tacu et l’ancien maire de Chisinau, Dorin Chirtoaca.

Aucun de ces candidats n’a suffisamment de soutien pour rivaliser avec Dodon et Sandu, mais selon divers analystes, ils vont arracher des votes aux principaux candidats, ce qui nécessitera de convoquer un second tour.