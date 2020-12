WASHINGTON (AP) – L’élection présidentielle de 2020 est terminée. Mais les efforts non fondés du président Donald Trump pour les saper, et les conséquences de ces actions antidémocratiques, dureront bien plus longtemps en Amérique.

Il devient de plus en plus clair qu’il n’y a pas de fait, de preuve ou de décision de justice qui dissuaderait Trump d’essayer d’induire le pays en erreur sur la victoire du président élu Joe Biden. Et Trump n’a pas été seul dans cet effort: de nombreux républicains se sont rangés de son côté ou gardent le silence, y compris les 126 républicains de la Chambre des représentants qui ont soutenu une initiative visant à ce que la Cour suprême annule la victoire du candidat démocrate dans quatre États clés. .

La Haute Cour a catégoriquement rejeté l’affaire vendredi soir.

Trump a répondu sur Twitter plus tard en disant que “la Cour suprême nous a vraiment laissé tomber” et a juré de “continuer à se battre!”

Les actions de Trump et de ses alliés ont révélé une réalité choquante: de nombreux législateurs de l’un des deux principaux partis nationaux sont soit prêts à soutenir les tentatives de renverser des élections libres et équitables, soit n’ont aucune intention de critiquer la campagne.

Cela crée un précédent pour que les politiciens remettent en question l’intégrité de tout vote si le résultat ne favorise pas leur parti ou leur candidat, une notion dangereuse qui risque d’éroder davantage la confiance des Américains dans le gouvernement et de tester la durabilité de les institutions démocratiques de la nation.

Avec le président sortant à la tête de ces efforts et des médias amicaux servant de haut-parleur pour leurs griefs, le résultat est que des millions d’Américains resteront probablement convaincus que la victoire de Biden était illégitime et que l’élection a été truquée. Selon un sondage de l’Université Quinnipiac cette semaine, 77% des républicains pensent qu’il y a eu une fraude généralisée lors du vote de novembre et environ 60% disent qu’ils considèrent la victoire de Biden comme illégitime.

En réalité, Biden a obtenu 306 voix au Collège électoral, le même que Trump avait eu il y a quatre ans dans une victoire qu’il a qualifiée d’écrasante. Biden a également battu Trump de plus de 7 millions de voix à travers le pays.

«Depuis la nuit des élections, beaucoup de gens confondent les électeurs avec les théories du complot de type Birther du Kenya: ‘Chávez a truqué l’élection depuis la tombe’ ‘, a déclaré le sénateur du Nebraska Ben Sasse, l’un des rares républicains à avoir réagi à la Décision de la Cour suprême vendredi “Mais tous les Américains soucieux de l’état de droit doivent être assurés que la Cour suprême, y compris les trois nommés par le président Trump, ferme la porte à cette absurdité.”

Cependant, la condamnation par Sasse des conspirations infondées promulguées par Trump a également laissé entendre leur potentiel à perdurer.

Bien avant d’atteindre la Maison Blanche, Trump était le principal défenseur du mensonge selon lequel Barack Obama était né au Kenya, et non aux États-Unis, et ne pouvait donc pas occuper la présidence. Malgré de nombreuses preuves du contraire, le mensonge a persisté pendant des années, alimentant l’animosité envers Obama parmi certains électeurs républicains et rendant difficile la collaboration de nombreux chefs de parti avec le leader démocrate.

Dans la dernière phase de son mandat, Trump s’appuie sur une stratégie similaire contre Biden, qui assumera la présidence le 20 janvier. Ses attaques électorales ont paralysé de nombreux républicains, réticents à reconnaître le triomphe de Biden et suggérant qu’ils pourraient voir peu d’incitation politique à travailler avec lui une fois qu’il prend ses fonctions, malgré la pandémie historique de coronavirus et l’incertitude économique qui règne. dans le pays.

Même le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a servi pendant des décennies aux côtés de Biden à la Chambre haute et a conclu des accords avec lui lorsqu’il était vice-président d’Obama, a refusé de déclarer clairement que Biden a gagné et que Trump a perdu.

“Le canular de fraude électorale sera considéré comme l’un des épisodes les plus honteux et déshonorants de l’histoire politique américaine, et d’innombrables responsables républicains l’ont adopté et promu”, a déclaré Justin Amash, un législateur républicain devenu indépendant du Michigan, un critique régulier de la président et quelle que soit sa formation.

Certains des principaux alliés de Trump ont poursuivi leurs efforts après la décision de vendredi. Rudy Giuliani, l’avocat personnel du leader et promoteur de plusieurs de ses tentatives pour renverser la victoire de Biden devant le tribunal, a continué d’insister sans preuve que l’élection avait été “volée”.

“Je pense que cela va être une chose terrible, terrible dans l’histoire américaine”, a déclaré Giuliani à la télévision Fox News vendredi soir.

Trump critique les élections depuis des semaines sans prendre en compte la réalité. Les juges de tout le pays ont rapidement rejeté les poursuites intentées par sa campagne et d’autres républicains. Même le procureur général William Barr a déclaré dans une interview à l’Associated Press que son département n’avait vu aucune preuve de fraude susceptible de modifier le résultat de l’élection.

Malgré cela, de nombreux républicains ont rejoint les efforts de Trump cette semaine dans une tentative flagrante d’amener la Cour suprême à rejeter la volonté des électeurs. Plus de 120 députés républicains à la Chambre des représentants, dont le chef de la minorité Kevin McCarthy de Californie, ont soutenu le procès qui a fait des allégations fausses et non prouvées de vote en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin, États où il a gagné. Biden. L’affaire a été soutenue par 19 greffiers de l’État républicain.

La brève décision de la Haute Cour rejetant l’affaire a déclaré que ses juges ne seraient pas entraînés dans l’effort manifestement partisan pour renverser le résultat des élections.

L’accent est désormais mis sur le vote officiel du collège électoral de lundi, une étape que certains républicains ont suggéré d’attendre avant de reconnaître le triomphe de Biden. D’autres semblent essayer de maintenir la colère de leurs électeurs avant quelques réélections en Géorgie, prévues pour début janvier, qui détermineront le contrôle du Sénat.

Mais il y a des signes que ce qui serait la fin pour les autres pourrait laisser le pays sur une voie encore plus dangereuse. Peu de temps après la décision de la Cour suprême, Allen West, président du Parti républicain du Texas, a presque appelé à la scission des États.

“Peut-être que les États respectueux des lois devraient se rassembler et former une Union d’États respectueux de la Constitution”, a écrit West.

Note de l’éditeur: Julie Pace a couvert la Maison Blanche et l’information politique pour l’AP depuis 2007. Elle est sur Twitter à http://twitter.com/jpaceDC