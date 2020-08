La bête quotidienne

Le «chef de Poutine» menace de détruire Alexei Navalny devant les tribunaux s’il survit à un empoisonnement

Un allié notoire de Vladimir Poutine a déclaré qu'il utilisera les tribunaux corrompus de la Russie pour détruire financièrement Alexei Navalny si le chef de l'opposition en détresse se remet d'un agent chimique qui aurait été glissé dans son thé. efforts pour fausser l'élection présidentielle de 2016, a utilisé une entreprise pour racheter les dettes de Navalny afin qu'il puisse augmenter la pression financière sur le militant anti-corruption.Il a choisi le moment où Navalny était à son plus faible – inconscient dans un lit d'hôpital – pour faire l'annonce. « J'ai l'intention de dépouiller ce groupe de personnes sans scrupules de leurs vêtements et chaussures », a déclaré Prigozhin. Navalny, le principal opposant au gouvernement du président Poutine, est dans le coma dans un hôpital de Berlin, où les médecins allemands disent avoir trouvé des preuves d'inhibiteurs de la cholinestérase dans son corps, ce qui pourrait indiquer l'utilisation d'agents neurotoxiques de qualité militaire.Prigozhin a reçu le surnom de «chef de Poutine» en raison du succès de son entreprise de restauration, mais son empire, qui comprend des milliards de dollars dans les contrats du gouvernement russe, s'étend bien au-delà de la nourriture préparation. Le gouvernement américain l'accuse d'avoir financé l'Internet Research Agency, une ferme de trolls en ligne qui a aidé à faire élire Donald Trump à la présidence. Prigozhin est également accusé d'avoir financé Wagner, une armée privée utilisée par le Kremlin pour certaines de ses missions à l'étranger les plus néfastes, mais il nie toute implication.Mardi soir, sa société Concord a annoncé qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour réunir un tribunal. a condamné une amende de 88 millions de roubles (environ 1,2 million de dollars) qu'il a achetée à Moskovsky Shkolnik (écolier de Moscou), une société Navalny a été reconnue coupable de diffamation dans un reportage vidéo, selon le Moscow Times. Prigozhin aurait déclaré mercredi sur les comptes de médias sociaux de Concord: «Si le camarade Navalny donne un coup de pied dans le seau, je n'ai personnellement pas l'intention de le persécuter dans ce monde. Je vais reporter cela pour une durée indéterminée et ensuite je me compenserai à mon plaisir. » Il a ajouté que si Navalny survit, il serait tenu «selon toute la sévérité de la loi russe» de rembourser sa dette ordonnée par le tribunal. Navalny a été transporté d'urgence dans un hôpital d'Omsk la semaine dernière après avoir perdu connaissance sur un vol de retour à Moscou. après avoir fait campagne contre Poutine aux élections locales, Ivan Zhdanov, un allié clé de Navalny et directeur de sa Fondation anti-corruption (FBK), a affirmé que Poutine devait avoir autorisé l'empoisonnement présumé. «Il déteste trop ce que fait le FBK, l'exposant lui et son entourage.» Le Kremlin a écarté l'accusation comme étant «de l'air chaud» et a maintenu les rapports antérieurs d'un hôpital sibérien où Navalny a été traité pour la première fois, selon lesquels aucune preuve d'empoisonnement n'avait été a trouvé.