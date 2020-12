. / Attila Balazs / Archives

le émissions de dioxyde de carbone (CO2), un des principaux gaz à effet de serre, Je sais réduira jusqu’à 7% en 2020 en raison du ralentissement de l’activité dû à la pandémie COVID-19rapporté le Organisations des Nations Unies (ONU).

“En raison de la réduction des déplacements, de la baisse de l’activité industrielle et de la baisse de la production d’électricité cette année en raison de la pandémie, les émissions de dioxyde de carbone devraient chuter jusqu’à 7% en 2020.”, a indiqué dans un rapport le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), basé à Nairobi, Kenya.

Cependant, l’organisme a fait remarquer que cette chute «ne signifie qu’un seul réduction de 0,01 degré Celsius du réchauffement climatique d’ici 2050“, Ce qui n’empêche pas” que le monde se dirige toujours vers une augmentation de la température de plus de 3 degrés Celsius ce siècle». Ce chiffre dépasse de loin l’objectif consistant à empêcher la température mondiale d’augmenter plus que 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels, auxquels les 195 pays signataires du Accord de Paris de 2015.

L’étude indique que “Perturbation économique” causée par la crise du coronavirus «a a brièvement ralenti l’effet historique et croissant de l’activité humaine sur le climat de la Terre», Qui s’observe dans l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Cependant, dans les conditions actuelles, cette réduction est loin d’être structurelle ou soutenue dans le temps.

«Alors que le monde est aux prises avec les effets continus de la pandémie de COVID-19, la crise climatique n’a pas disparu”A rappelé le directeur exécutif du PNUE, le Inger Andersen.

En fait, le rapport souligne qu’avant la pandémie, les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre a augmenté pour la troisième année consécutive en 2019, quand ils ont atteint un nouveau record de 59,1 gigatonnes d’équivalent CO2.

Selon l’étude, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté en moyenne de 1,4% par an depuis 2010. En 2019, ce chiffre a presque doublé – il était de 2,6% – en raison d’un grand augmentation des incendies de forêt, phénomène qui s’est exacerbé ces dernières années et qui s’est également manifesté en 2020, notamment en Australie en février, et en Californie au cours du second semestre.

«L’année 2020 est en passe d’être la plus chaude jamais enregistrée. Les incendies de forêt, les tempêtes et les sécheresses continuent de faire des ravages alors que les glaciers fondent à un rythme sans précédent »Andersen a alerté.

