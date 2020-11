Centrale solaire photovoltaïque flottante d’Acciona à Zorita (Cáceres). . / Ana Isabel Crespillo / Archives

Paris, 10 nov . .- Les énergies renouvelables, avec une progression de 1% cette année, résisteront non seulement à la baisse de la demande mondiale d’énergie, la plus forte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi 2021 verra un décollage de près de 10%, le plus haut depuis 2015, et ce mouvement se poursuivra plus tard.

“En 2025, les énergies renouvelables sont destinées à devenir la plus grande source de production d’électricité au monde et à mettre fin à cinq décennies de charbon en tant que premier fournisseur”, a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). , dans le rapport annuel de l’agence sur ce secteur.

Birol a souligné que les énergies renouvelables représenteront un tiers de la production mondiale d’électricité d’ici 2025, grâce en premier lieu aux centrales hydroélectriques, mais aussi aux centrales solaires et éoliennes qui vont prendre de plus en plus de poids.

Cette poussée est due à la réduction rapide des coûts de ces technologies qui, dans de nombreux pays, produisent de l’électricité à des prix inférieurs à ceux des centrales au charbon et au gaz.

En termes relatifs, on s’attend à un développement rapide des installations éoliennes en mer, qui représenteront d’ici 2025 un cinquième du marché des éoliennes installées.

L’AIE estime que la récession économique de 2020 entraînera une baisse de 5% de la consommation mondiale d’énergie, mais que les énergies renouvelables contourneront la baisse avec une expansion de 7% de la production d’électricité.

LA RÉSISTANCE DES RENOUVELABLES À LA CRISE

Les prévisions de l’AIE ont été dépassées ces derniers mois par la capacité de valorisation des énergies renouvelables après l’arrêt subi par les nouvelles installations en raison de la crise de Covid au premier semestre.

C’est pourquoi il a corrigé à la hausse de 18% les prévisions qu’il avait faites en mai et estime désormais que les nouvelles capacités augmenteront de 4% cette année à environ 200 gigawatts. En d’autres termes, ils représenteront près de 90% des nouvelles installations électriques dans le monde en 2020.

Les principaux contributeurs à cette expansion seront la Chine et les États-Unis, avec des augmentations de 30% de l’éolien et du solaire photovoltaïque dans les deux pays, ce qui s’explique par la volonté des entreprises impliquées de mener à bien leurs projets avant qu’ils ne changent. politiques incitatives actuelles.

L’attraction de l’électricité issue de sources renouvelables compensera les baisses d’autres formes d’énergies renouvelables telles que les biocarburants, en raison du ralentissement du secteur des transports, et les bioénergies, également en raison du déclin de l’activité industrielle.

En 2021, les principaux protagonistes de l’accélération des projets d’installations électriques renouvelables seront l’Inde, où les volumes 2020 vont pratiquement doubler, et l’Union européenne, main dans la main avec les objectifs fixés pour 2030 dans son agenda climatique.

EFFACER LES INCERTITUDES

L’AIE prévient que la fin des incitations dans certains pays clés comme la Chine et les États-Unis crée une incertitude qui pourrait ralentir le secteur.

Mais, si ces incertitudes sont levées, en 2022, il pourrait y avoir une augmentation de 25% des nouveaux équipements solaires photovoltaïques et éoliens, atteignant un nouveau record de 271 gigawatts par an.

Birol a souligné que la résilience du secteur des énergies renouvelables et ses bonnes perspectives sont visibles dans l’appétit des investisseurs pour leurs entreprises et dans les projets de nouvelles installations pour cette année et la prochaine.

Contrairement à la baisse générale des marchés boursiers due à la crise, entre décembre 2019 et octobre, la valeur des actions des entreprises actives dans l’énergie solaire a plus que doublé.

