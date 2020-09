Les enquêteurs de l’ONU ont dénoncé que Au Venezuela, des crimes contre l’humanité ont été perpétrés ou approuvés par le Gouvernement, dans le cadre d’un schéma dont les ramifications s’étendent au président lui-même, Nicolás Maduro, et pour lequel l’intervention de la Cour pénale internationale (CPI) pourrait être sollicitée.

La mission a enquêté sur plus de deux cents cas et a conclu, dans un rapport de 443 pages, avoir commis Exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, arrestations arbitraires et torture dans ce pays sud-américain.

Il conclut que tant le gouvernement que les groupes apparentés commis des violations «flagrantes» des droits de l’homme, au point que des schémas «coordonnés» avec les politiques de l’État ont été identifiés et systématiquement maintenus, ce qui constituerait des crimes contre l’humanité.

La présidente de la mission, Marta Valiñas, a souligné dans un communiqué que, « loin d’être des actes isolés, ces crimes ont été coordonnés et commis conformément aux politiques de l’État, avec la connaissance ou le soutien direct des commandants et des hauts fonctionnaires du gouvernement. «

Ainsi, dans le cas des exécutions extrajudiciaires, elles ne peuvent pas être attribuées à un « manque de discipline » des forces de sécurité, mais « semblent plutôt faire partie d’un politique d’élimination des membres indésirables de la société sous couvert de lutte contre la criminalité« , selon Valiñas.

Les chercheurs ont appelé mettre fin à l’impunité, pour lequel «les autorités vénézuéliennes doivent immédiatement mener des enquêtes rapides, efficaces, exhaustives, indépendantes, impartiales et transparentes sur les violations et les crimes, en tenant les auteurs responsables et en rendant justice aux victimes».

Valiñas a également proposé l’intervention des juridictions d’autres pays, ainsi que de la CPI, qui « devrait envisager la possibilité d’engager des poursuites judiciaires contre les individus responsables des violations et des crimes que la mission a identifiés ».