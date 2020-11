Il n’a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour casser le tristement célèbre ordinateur portable abandonné de Hunter Biden, selon un rapport, car le mot de passe était “Hunter02”.

MiamiWorld / NYP

Le disque dur du MacBook Pro, objet d’une série d’histoires du New York Post et sous enquête du FBI, avait le mot de passe paresseux et paresseux malgré une tonne d’e-mails et d’autres données liées à son père, le candidat à la présidentielle. Le démocrate Joe Biden, a rapporté dimanche le Daily Mail.

Le fils de l’ancien vice-président avait toutes les raisons d’être plus prudent pour sécuriser l’appareil, dont l’existence a été signalée pour la première fois dans The Post, a noté le média.

Parmi ses contenus figuraient les e-mails et les numéros de téléphone privés de son père, y compris les numéros de téléphone portable de presque tous les membres du cabinet de l’ancien président Barack Obama, a rapporté le Mail.

D’autres contacts sur le disque dur étaient pour Gwyneth Paltrow, le chanteur de Coldplay Chris Martin, l’ancien candidat à la présidentielle John Kerry et l’ancien chef du FBI Louis Freeh, selon le rapport.

Les propres données de Hunter remplissent le lecteur, selon le rapport, y compris les échanges de courriels personnels avec son père et les détails de 21 000 $ qu’il a dépensés sur un site porno “live cam”, selon le courriel.

Le matériel n’était pas protégé par un cryptage ou une authentification à deux facteurs, seulement le mot de passe faible, permettant un risque de sécurité qu’un ancien conseiller en sécurité des ordinateurs portables du gouvernement britannique a déclaré que l’e-mail était “stupéfiant”.