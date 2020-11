Gêne chez les entrepreneurs ruraux avec la route nationale, en plein développement de la récolte de blé et des semis de cultures d’été (.)

Quelques jours après le début des semis de soja, les entrepreneurs ruraux – en charge de la réalisation de la couverture et des tâches de récolte ultérieures – évaluent un arrêt d’activité dû au “manque d’attention” des autorités nationales de la route, qui impose de nombreux obstacles administratifs pour générer une autorisation numérique qui autorise la circulation de charrettes ou de matériel agricole sur les itinéraires.

Du secteur, ils assurent que malgré les avenants des Ministères de l’Agriculture et des Transports de la Nation pour mettre en œuvre des mécanismes qui apportent une solution, les procédures devant la Route Nationale, l’autorité chargée de générer les certificats de circulation routière, ne sont pas respectées.

De la Fédération argentine des entrepreneurs de machines agricoles (FACMA), ils assurent qu’une bonne partie de leurs partenaires demandent une mesure de force pour rendre visible le “malaise sectoriel”. Cela est dû au fait qu’une bonne partie de ses membres, et d’autres collègues, en période de récolte et de plantation, doivent respecter leurs obligations contractuelles avec les producteurs, les stocks ou les entreprises céréalières, et donc, pour éviter les contrôles de police, ils circulent sur les chemins de terre de zones rurales.

Cela a été indiqué à Infobae Jorge Scoppa Oui Luis «Fredy» Simone, Président et vice-président de la Fédération des entrepreneurs ruraux. Scoppa a indiqué que “Le problème avec les routes persiste, principalement en raison de la délivrance de permis en ligne, qui sont difficiles à traiter, car ils ont imposé de nouvelles réglementations et ne peuvent pas être respectés”.

«Nous sommes en pleine récolte, et aujourd’hui une machine ne peut pas perdre même une demi-heure de temps. Et moins un jour, c’est beaucoup. Highway ne le prend apparemment pas de cette façon et ils ne veulent pas nous donner une trêve, et nous prennent trente jours pour discuter de ce problème. Cette semaine, nous chercherons à dialoguer et c’est ainsi que nous sommes restés avec les autres entités, et si cette question n’est pas réglée, il est probable que grâce à une assemblée la semaine prochaine, nous allions faire grève. Car sans avoir les permis, nous ne pourrons pas faire circuler ni risquer notre capital », a expliqué Scoppa.

Simone a également commenté ce média que «Vialidad Nacional est l’organisme qui fait obstruction à nos commandes avec un degré d’ignorance significatif sur ce qu’est l’activité de l’entrepreneur rural et des producteurs qui doivent se déplacer avec leurs chariots. Cela mine la production primaire ».

«Beaucoup de nos partenaires FACMA», a déclaré Simone, «et collègues, sont en colère. Ils nous demandent de faire quelque chose pour alerter la communauté, les ministères et aussi le président. C’est pourquoi nous pensons à un arrêt des activités. C’est quelque chose qui va à l’encontre de nos intérêts mais si nous avons un accident, nous n’avons aucune autorisation légale pour nous soutenir. Aujourd’hui, en raison de ces restrictions, nous faisons un effort pour atteindre les champs, et nous y parvenons avec 90% des machines que nous parvenons à déplacer. Bien que nous le fassions illégalement avec un camion, une remorque ou un chariot ».

De plus, Simone a commenté: «Nous évaluons un arrêt d’activités, nous n’avons pas d’autre moyen pour eux de nous écouter. Il est très difficile de continuer à conduire ainsi. Le paiement de pots-de-vin et de choses inappropriées est généré sur l’itinéraire parce que la police sait que nous ne sommes pas légalement protégés. Il ne doit pas en être ainsi, nous voulons avoir le permis correspondant car un conducteur de charrette professionnel l’a ».

Complications

Les entrepreneurs admettent que pour éviter les postes de contrôle de la police, où ils seraient empêchés de passer sur les itinéraires, une opération entière est en train d’être organisée pour emprunter des chemins de terre alternatifs, ce qui est très dangereux pour la circulation avec des camions lourds, ou des charrettes, où charge de gros équipements agricoles pour semer, récolter ou fertiliser les champs.

«Nous dépendons de la volonté des autorités policières de nous laisser continuer sur la route. Continuer représente beaucoup d’argent. Par conséquent, l’entrepreneur doit éviter l’autoroute et si nous voyons une opération de contrôle, nous devons emprunter les chemins de terre. Si nous respections la loi, nous ne devrions pas agir illégalement. Cela peut nous affecter beaucoup si nous avons un accident sur des routes rurales en mauvais état », a expliqué Simone.

La revendication n’est pas nouvelle. Les entrepreneurs ruraux réclament depuis des années à l’autorité compétente, en l’occurrence la route nationale, la mise en place d’un système rapide et facile de traitement des autorisations pour amener leur matériel agricole sur la route, afin de passer rapidement d’une ferme. champ à un autre pour accomplir des tâches agricoles.

Jusqu’en mars dernier, les procédures se déroulaient en personne dans les bureaux d’autoroute situés dans la province de Buenos Aires et également à Santa Fe. Cependant, la pandémie a forcé la fermeture de ces dépendances, et de se conformer à une procédure administrative via Internet. La demande officielle rend presque impossible le téléchargement de données pour immatriculer les chariots et aussi les remorques fabriquées de manière artisanale dans les villes de l’Intérieur.

