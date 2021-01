Un chauffeur de camion remet la paperasse à un policier avant d’entrer dans le port de Dover Ltd. à Douvres, au Royaume-Uni, le mardi 5 janvier 2021. L’absence de chaos dans les principaux ports britanniques dans les jours suivant le Brexit peut être trompeuse, ont déclaré des camionneurs. , car les entreprises ont décidé de stocker ou de retarder les livraisons, ne laissant que des niveaux minimaux de trafic.

(Bloomberg) – Alors que les files de camions de plusieurs kilomètres se sont dissipées dans les ports, les entreprises britanniques se réveillent avec des formes de friction moins visibles à la frontière avec l’Union européenne qui pourraient causer des dommages plus durables.

Des certificats sanitaires aux nouvelles taxes et aux formalités administratives supplémentaires, le coût du transport des marchandises à travers la Manche augmente en raison de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE. Seulement 6% des entreprises ont déclaré à la Banque d’Angleterre qu’elles étaient parfaitement préparées pour ce qui allait arriver, et les maux de tête commencent à peine moins de deux semaines dans le nouveau système.

Bien que chacune des nouvelles règles marque un changement mineur par rapport au commerce sans frontières dont la Grande-Bretagne a bénéficié pendant quatre décennies en tant que membre de l’UE, elles constituent ensemble une contrainte importante. Cela commence déjà à bouleverser les lignes d’approvisionnement et à limiter les expéditions pour les entreprises de toutes tailles. Les plus durement touchées sont les 5,9 millions de petites et moyennes entreprises du Royaume-Uni, qui emploient environ trois personnes sur cinq travaillant dans le secteur privé.

«Il y a tellement de complexité», a déclaré Adam Marshall, directeur général des chambres de commerce britanniques. “C’est comme un oignon – plus vous épluchez, plus vous pleurez.”

Voici quelques-unes des plus grandes irritations qui frappent les entreprises parce que le Royaume-Uni n’est plus membre du marché unique et de l’union douanière de l’UE:

Règles d’origine

Les entreprises britanniques après le Brexit doivent montrer où leurs produits ont été fabriqués – et d’où proviennent les composants de ces produits – pour déterminer si elles doivent payer la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles sont revendues dans l’UE. La réponse détermine si elles peuvent bénéficier d’un traitement sans tarif. Ces réglementations n’existent pas pour le commerce au sein de l’UE, ce qui rend l’ancien système beaucoup plus simple.

La confusion au sujet des règles a déjà suscité des plaintes de grands détaillants tels que Marks & Spencer Group Plc. D’autres ont suspendu leurs ventes vers l’UE. Debenhams a temporairement désactivé son site de commerce électronique irlandais, tandis que John Lewis Partnership Plc, Asos Plc et Fortnum & Mason ont arrêté les livraisons vers l’Irlande.

«Les entreprises ont été complètement aveuglées par la partie« règle d’origine »de l’accord, ce qui les laisse dans un désavantage concurrentiel majeur lorsqu’elles vendent dans l’UE», a déclaré Michelle Dale, directrice principale du groupe comptable UHY Hacker Young. “Malheureusement, on n’a pas fait assez pour les préparer.”

T.V.A.

Les exportateurs britanniques doivent s’inscrire pour payer la TVA dans les pays de l’UE. Cela pousse un certain nombre d’entreprises à interrompre leurs échanges transfrontaliers, a déclaré Stuart Lisle, président du groupe de travail sur le Brexit au sein du cabinet de services professionnels BDO LLP.

«Si nous voulons continuer à vendre aux clients de n’importe quel État de l’UE à partir de nos stocks au Royaume-Uni, nous devons immédiatement nous enregistrer à la TVA dans chaque pays cible», a déclaré Jennie Potts, co-fondatrice de Mama Bamboo, qui vend des couches jetables écologiques. et lingettes humides. «Si nous ne le faisons pas, nous déclencherons des responsabilités immédiates. C’est tellement irritant. Nous devons nous demander si cela en vaut la peine. “

Lisle a déclaré que bon nombre de ses clients n’avaient jamais eu à faire face à ces problèmes auparavant et que les coûts supplémentaires et les complexités «peuvent être très coûteux à administrer».

Bilans de santé

L’accord sur le Brexit n’a pas aligné les règles pour les expéditions transfrontalières de produits phytosanitaires, qui couvrent les plantes et les semences. Les produits agricoles sont admissibles à des conditions tarifaires nulles et sans contingent, mais cela ne s’applique pas aux plantes vivantes.

Pour Andrew Skea, directeur de Potato House à Dundee, en Écosse, cela signifie en fait que l’UE n’accepte tout simplement pas ses pommes de terre de semence. Le produit est cultivé en Écosse depuis plus de 100 ans et la moitié des ventes de Skea se font dans l’UE.

“Jusqu’à présent, l’UE a été un marché intérieur pour nous”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous aurons besoin de certificats phytosanitaires, et les documents devront accompagner chaque commande.”

Formalités administratives et paperasserie

Dans un effort pour simplifier les formulaires qu’ils doivent remplir, certains expéditeurs refusent désormais de transporter des charges contenant un mélange de produits différents provenant de différentes entreprises, selon l’organisme commercial Scotland Food and Drink. Cela nuit de manière disproportionnée aux entreprises qui expédient en plus petites quantités. Un autre problème est que les termes de l’accord n’ont été annoncés que quelques jours avant la date limite de conformité.

«Si vous ne donnez des conseils que quelques heures avant la fin de la période de transition et que les entreprises sont occupées à faire face à la pandémie, les choses vont commencer à s’effondrer – et elles commencent à s’effondrer», a déclaré James Withers, directeur général de le groupe de commerce. Il demande au gouvernement de demander un délai de grâce pour l’application par l’UE jusqu’en juillet.

Lire la suite: Le Brexit devient le cauchemar des camionneurs alors que la paperasserie oblige les conducteurs

Retards et coûts du port

Le coût d’expédition des marchandises à travers la frontière augmente avec des retards dans les ports et certaines entreprises de camionnage hésitent à faire face aux tracas.

«Les choses n’arrêtent pas de se bloquer», a déclaré Oliver Conger, directeur général de Rototherm Group, fabricant de capteurs et désormais d’équipements de protection individuelle. “Je dois maintenant acheter ce qu’il y a au Royaume-Uni à trois fois le prix.”

Les nouveaux verrouillages rigoureux de Covid-19 qui ferment les entreprises non essentielles n’aident pas. Selon une enquête des chambres de commerce britanniques, quatre entreprises sur dix ont déclaré que leur trésorerie s’était détériorée au quatrième trimestre, la plus petite étant encore plus durement touchée.

«Des milliers de petites entreprises doivent investir dans la technologie, des conseils et des ajustements opérationnels afin de continuer à commercer dans toute l’UE, mais n’ont pas les liquidités nécessaires pour le faire», a déclaré James Sibley, qui suit les affaires internationales à la Fédération des petites entreprises. .

En savoir plus: Les entreprises de fret tirent profit du Brexit Bake de tarifs d’expédition plus élevés

Certifications de duel

Les produits vendus dans l’UE nécessitent un marquage CE indiquant qu’ils répondent aux normes de santé, de sécurité et d’environnement. Le Royaume-Uni développera sa propre certification, ce qui signifie que les entreprises qui vendent dans les deux régions doivent s’inscrire aux deux normes.

«C’est un niveau de duplication tellement ridicule», Renee Watson, fondatrice de The Curiosity Box, un service d’abonnement qui enseigne la science aux enfants. Avec un chiffre d’affaires annuel de 500 000 livres (673 000 dollars), l’entreprise devra dépenser 20 000 livres pour de nouvelles marques de sécurité pour les vendre aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Watson a identifié 26 domaines de son entreprise qui seraient touchés par le Brexit. “J’ai eu du mal à allouer autant de temps.”