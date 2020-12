15 minutes. Les données officielles de la Small Business Administration des États-Unis sur les bénéficiaires de l’aide financière et des programmes de prêts pendant la pandémie révèlent qu’une partie de l’aide est allée à des propriétés appartenant au président Donald Trump et à son gendre et conseiller, Jared Kushner, a rapporté mercredi la télévision NBC.

L’analyse de ces données par NBC indique que les propriétés de l’organisation Trump et des sociétés Kushner ont bénéficié du programme de protection de la paie (PPP) et des prêts en cas de catastrophe économique.

Le PPP faisait partie du plan de relance de deux mille milliards de dollars approuvé par le Congrès pour atténuer les effets de la pandémie. Il permettait aux petites entreprises de recevoir des prêts du gouvernement fédéral, qui pouvaient être annulés si elles conservaient leur masse salariale.

Selon l’analyse de la NBC, les données de la Small Business Administration (SBA) montrent que 25 prêts PPP, évalués à 3,65 milliards de dollars, ont été accordés à des entreprises ayant des adresses dans les immeubles du président et de Kushner.

Selon la chaîne, quinze de ces propriétés ont indiqué qu’elles n’avaient qu’un, zéro ou aucun travailleur.

Beaucoup d’argent et peu d’emplois

Les prêts aux propriétés Trump et Kushner comprennent l’un des 2 164 543 à Triomphe Restaurant Corp., basé dans la Trump Tower and International Hotel à New York. Cette société a déclaré que l’argent n’était pas utilisé pour maintenir des emplois et a fini par fermer.

Une autre société appelée LB City Inc, située dans le Bungalow Hotel de la famille Kushner (New Jersey) a reçu un prêt de 505 552,50 $ qui a servi à maintenir 15 emplois.

Deux locataires du 725 Trump Tower à New York ont ​​reçu 100 000 dollars et n’ont conservé que trois emplois.

Quatre autres locataires d’un immeuble au 666 Fifth Avenue ont reçu 204 000 $ et n’ont conservé que six emplois.

De même, il a également détecté des irrégularités telles que le fait qu’une centaine de prêts étaient destinés à des entreprises sans nom; répertorié comme “nom non disponible”; ou qu’ils apparaissaient avec des noms qui étaient apparemment des dates ou des numéros de téléphone.

Pardon

NBC publie cette analyse après que des documents judiciaires publiés hier, mardi, ont révélé que la justice enquêtait sur un complot présumé visant à influencer la Maison Blanche pour obtenir la grâce de Trump, en échange de généreux dons politiques.

Les procureurs auraient enquêté sur des personnes qui ont contacté des responsables de Trump dans le but d’obtenir une grâce.

Les documents, qui datent d’août dernier, sont censurés et n’identifient aucune des personnes impliquées dans le complot présumé.

Le New York Times a rendu compte de certains pardons et pardons présidentiels que Trump envisage d’exécuter.

Parmi ces pardons, il y aurait ceux de ses trois enfants aînés, Donald Jr., Eric et Ivanka; ainsi que Kushner.

Trump Jr. et Kushner ont fait l’objet d’une enquête pour des crimes présumés, mais n’ont pas été inculpés. Tous ces pardons seraient préventifs contre la possibilité que le nouveau gouvernement démocrate prenne des mesures contre eux.