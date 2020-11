Les escrocs suivent les gros titres. Ils profitent de l’actualité pour trouver de nouvelles façons de prendre de l’argent aux gens. Pendant la pandémie de COVID, les produits de nettoyage ont été très demandés, mais il y a souvent eu des pénuries de stock. Les fraudeurs y voient une opportunité de frapper à votre porte.

MiamiMundo / Par FTC

Aujourd’hui, la FTC a annoncé une action en justice contre les défendeurs qui utilisent de faux sites Web (qui contiennent les vrais noms des produits dans l’adresse Web) et de vraies images et logos de produits de marques bien connues telles que Clorox et Lysol – le tout dans l’intention de faire croire aux gens qu’ils achètent des produits sur les sites Web officiels de ces entreprises.

La FTC affirme qu’aucun des sites Web n’est la propriété des sociétés qui fabriquent Clorox et Lysol, ni n’est affilié à ou autorisé par ces sociétés, et qu’aucune des personnes qui l’ont payé pour les produits de nettoyage et de désinfection sur ces sites web a reçu ce qu’il avait demandé.

La FTC s’efforce de fermer ces sites Web, d’empêcher les défendeurs de créer des sites Web à l’avenir et d’aider les gens à se protéger contre ces types d’escroqueries.

Avant de commander dans une boutique en ligne inconnue, tenez compte des conseils suivants pour vous aider à éviter une arnaque:

Lorsque vous essayez de trouver des articles dont vous savez qu’ils sont très demandés et peu en stock – comme des produits de nettoyage ou des équipements de protection individuelle au milieu d’une pandémie – vous devez être très prudent lorsque vous magasinez en ligne, surtout si le vendeur propose produits manquants partout. Lisez les conditions de vente. Calculez le prix total, y compris les taxes et les frais d’expédition et de manutention. Découvrez quand vous pouvez vous attendre à la livraison de votre commande. Obtiendrez-vous un remboursement si vous devez retourner l’article? Qui paie les frais de retour? Vont-ils appliquer des frais de réapprovisionnement? Payer par carte de crédit. Vous bénéficierez des protections que la loi fédérale vous accorde, vous n’aurez donc pas à payer pour la marchandise que vous avez commandée mais que vous n’avez pas reçue.Si vous rencontrez un problème avec un achat en ligne, essayez de le résoudre avec le vendeur, mais rappelez-vous que vous avez le droit d’annuler un Frais non autorisés ou frauduleux directement auprès de votre société de carte de crédit en déposant un différend de rejet de débit. Et si vous soupçonnez une arnaque, informez-en la FTC à ReporteFraude.ftc.gov. Pour plus d’informations sur la manière d’éviter les escroqueries liées au COVID, visitez ftc.gov/coronavirus/en.