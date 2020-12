Les États ont fait face à l’expiration d’un délai vendredi pour commander le vaccin contre le coronavirus, à un moment où beaucoup signalent des infections, des hospitalisations et des décès record, avec des hôpitaux à la pointe. Et il est à craindre que le pire ne soit encore à venir.

Monde de Miami / AP

Le nombre d’hospitalisés avec le COVID-19 a atteint un niveau record aux États-Unis jeudi à 100667, selon le COVID Tracking Project, un programme de suivi. Ce nombre a plus que doublé au cours du mois dernier, avec de nouveaux cas quotidiens en moyenne de 210 000 et les décès en moyenne de 1 800 par jour, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

L’Arizona a signalé plus de 5000 nouveaux cas pour la deuxième journée consécutive vendredi, et le nombre de lits disponibles en soins intensifs est tombé en dessous de 10% dans tout l’État. Les autorités estiment que les hôpitaux seront débordés ce mois-ci.

L’État s’attend à recevoir suffisamment de doses de nouveaux vaccins contre le coronavirus d’ici la fin de l’année pour vacciner plus de 383000 travailleurs de la santé et résidents d’établissements de soins de longue durée, a déclaré vendredi le directeur de la santé de l’État. Viennent ensuite les enseignants et les autres travailleurs essentiels, suivis des adultes plus âgés ou des autres personnes les plus à risque.

Le Nevada a signalé 48 nouveaux décès de coronavirus jeudi, son jour le plus meurtrier depuis le début de la pandémie. Un hôpital était si plein qu’il a dû soigner des patients dans une unité auxiliaire du parking. L’Etat s’attend à recevoir 164 000 doses ce mois-ci.

La Caroline du Nord a signalé un record de 5 600 nouveaux cas jeudi et 2 100 hospitalisations. Il s’attend à environ 85000 doses du vaccin Pfizer, peut-être d’ici le 15 décembre.

Les autorités sanitaires craignent que la pandémie ne s’aggrave en raison des effets tardifs de Thanksgiving la semaine dernière, lorsque des millions d’Américains ont ignoré les avertissements de rester à la maison et de ne célébrer qu’avec leurs proches qui y vivent.

En Pennsylvanie, près de la moitié des hôpitaux de la région du centre-sud et un tiers de ceux du sud-ouest prévoient des pénuries de personnel d’ici une semaine.

Le haut responsable de la santé de l’État, le Dr Rachel Levine, a déclaré jeudi que 85% des lits de soins intensifs de l’État étaient occupés et que le reste serait plein ce mois-ci. Pendant ce temps, les infirmières de la région de Philadelphie ont déclaré que le nombre écrasant de patients atteints de COVID-19 affectait la qualité des soins qu’ils pouvaient fournir.

Les autorités craignent également que les Américains baissent leur garde une fois que les États commenceront à administrer des vaccins.

Il faudra des semaines ou des mois avant que de nombreux résidents les plus vulnérables du pays puissent être vaccinés, a déclaré jeudi la coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx. D’ici là, les gens ne devraient pas organiser de rassemblements à l’intérieur avec des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas ou enlever leur masque lorsqu’ils sont à l’extérieur, et devraient continuer à maintenir une distance saine et à se laver les mains, a-t-il déclaré.

Dans tout le pays, le coronavirus a causé près de 277000 décès et 14 millions d’infections.