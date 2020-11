15 minutes. Les républicains et les démocrates ont des bastions traditionnels qui élection après élection choisissent leur candidat à la Maison Blanche. Mais il y en a d’autres où l’électorat n’est pas si fidèle. Ce sont précisément ces derniers, appelés «états d’oscillation» ou «états charnières», qui font pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Son importance réside principalement dans le fait que l’élection du président n’est pas directe, mais ce pour quoi les citoyens votent, ce sont leurs représentants au collège électoral, qui seront finalement ceux qui éliront le président. Chaque État a un certain nombre de représentants en fonction de sa population et puisque chez eux – à l’exception du Nebraska et du Maine – le gagnant obtient tout le monde, perdre n’est jamais une option.

L’utilisation du terme «swing states» a été inventée en 1936 par le New York Times lors de la campagne Franklin D. Roosevelt, mais ce n’est qu’aux élections serrées de 2000 qu’elle a commencé à prendre de l’ampleur et que les «États charnières» sont devenus le principal centre d’intérêt non seulement des candidats, mais aussi de la presse.

Bosse historique

Bien qu’ils varient d’une élection à l’autre, il s’agit en général d’une douzaine d’États, puisque depuis 2000, dans 38 des États du pays, le vote aux élections présidentielles est allé au même parti.

Selon l’organisation National Popular Vote, au cours des huit premières semaines de la campagne, 80% des 122 événements se sont déroulés dans sept États: Floride, Pennsylvanie, Michigan, Caroline du Nord, Wisconsin, Nevada et Arizona.

Cependant, comme l’a démontré en 2016, Trump n’est pas un candidat traditionnel et sa candidature a donné le plus grand succès dans l’histoire électorale de ces États en remportant la victoire dans plusieurs démocrates réputés. Ce choix servira à confirmer s’il s’agissait d’un changement circonstanciel ou durable.

Floride

Le plus important de tous les «swing states» est sans aucun doute la Floride, puisque 29 des délégués du Collège électoral sont en jeu.

Dans l’état actuel des choses, avec Biden en tête d’environ 10 points à l’échelle nationale, si Trump veut toujours frapper la balle le 3 novembre, ses options passent en grande partie par la Floride.

Selon FiveThirtyEight, si le candidat démocrate gagne en Floride, ses chances de remporter la majorité au collège électoral augmentent de 99%, tandis que dans le cas de Trump, elles n’augmenteraient que de 39%.

Cependant, comme le souligne son directeur, Nate Silver, si le président gagne dans cet état, où les sondages ont enregistré une égalité, il pourrait aussi gagner dans d’autres où il se trouve dans la même situation.

Pennsylvanie

Avec ses 20 voix électorales, il peut être l’État où la présidence est décidée. En 2016, moins de 45000 votes ont donné la victoire à Donald Trump et cette année les banlieues de Philadelphie, Pittsburgh, Scranton ou Erie sont la clé pour Joe Biden.

L’État d’origine de Biden – qui a ensuite grandi dans le Delaware – était pour Trump en 2016 – la première fois qu’un candidat républicain a gagné depuis 1988 – mais pas à une forte majorité et maintenant le candidat démocrate semble avoir un avantage accéder à la victoire, entre autres grâce au poids démographique plus important de villes comme Pittsburgh et Philadelphie.

Biden a clôturé ce dimanche avec deux actes à Philadelphie, le premier d’entre eux avec des paroissiens et des pasteurs afro-américains, dans une tentative de mobiliser l’électorat noir, traditionnellement démocrate et qui selon le cabinet d’analyse électorale Catalist n’a pas encore voté à 75%. .

“La Pennsylvanie est fondamentale dans ces élections”, a déclaré Biden, qui a rappelé la petite marge que l’Etat a accordée à Trump en 2016. “Le pouvoir de changer ce pays est littéralement entre vos mains”, a-t-il ajouté.

Biden et son colistier, Kamala Harris, ont clôturé avec des événements à Pittsburgh et à Philadelphie, les deux avant-postes démocrates de l’État, une campagne encadrée sous le slogan «Battle for the Soul of the Nation».

Michigan

Sur les rives des Grands Lacs, avec le Canada en vue et Detroit, la «ville motrice» comme symbole, l’État a traditionnellement voté pour les démocrates.

C’était le cœur de l’industrie automobile du pays, et donc l’un des poids lourds du pouvoir syndical aux États-Unis.

Les trois grandes entreprises du secteur, Ford, General Motors et Chrysler, ont toujours leur siège social dans l’État, bien que leur influence ait considérablement diminué.

Et en 2016, Trump l’a surpris en battant sa rivale démocrate, Hillary Clinton, par une faible marge de moins de 11000 voix. “Si nous n’avions pas gagné, le Michigan ne serait pas là. Nous allons gagner à nouveau, et retourner dans ce merveilleux endroit, la Maison Blanche”, a déclaré Trump lors d’une cérémonie ce dimanche sous une pluie froide à Washington (Michigan).

Le Michigan compte près de 10 millions d’habitants, dont 5% de Latino-américains, et compte 16 voix électorales.

Texas

A deux mille milles au sud, à la frontière avec le Mexique, le Texas a longtemps été un bastion républicain.

En fait, le dernier candidat démocrate à remporter la course dans cet État du sud était l’ancien président Jimmy Carter (1977-1981), il y a près d’un demi-siècle.

Mais le bilan de plus de 9,6 millions d’électeurs précoces suggère que cette tendance pourrait changer le 3 novembre.

En 2016, lorsque Trump a gagné de 9 points de pourcentage, le taux de participation total au Texas était de 59,4%, alors qu’avec les données de vote actuelles, l’État a déjà atteint 57%.

Cela montre à quel point la bataille sera féroce pour que l’un des États qui donne le plus de voix électorales (38) atteigne les 270 souhaités accordés par la présidence.

La moyenne pondérée de Real Clear Politics pour les derniers sondages donne à Trump le vainqueur sur une distance de 2,3 points, donc perdre ce statut serait sans aucun doute un coup dur pour les aspirations du président actuel à continuer à la Chambre. blanc

Et une grande partie du pouvoir décisionnel tombera entre les mains de la population latino-américaine, puisqu’elle représente 30% du recensement électoral du Texas, selon les données du centre de recherche Pew.

Les autres données démographiques cruciales pour l’élection présidentielle du Texas seront les jeunes, les diplômés d’université et les femmes des grandes banlieues de Houston, Dallas, San Antonio et Austin.

Caroline du Nord

La Caroline du Nord est un autre des États en litige pour ces élections. Voici en litige 15 collèges électoraux qui dans neuf des dix dernières élections présidentielles sont allés aux républicains, à l’exception de Barack Obama en 2008. A cette occasion, les options de Trump sont de mobiliser le vote rural comme il l’a fait en 2016 et comptez sur le poids des villes, penché vers Biden, pour être moindre.

Arizona

Dans ce qui fait référence à l’Arizona, un autre des États que les experts conviennent de considérer comme une «charnière» cette année, il y a 10 collèges électoraux en jeu. Cet État frontalier avec le Mexique a voté républicain à chaque élection présidentielle depuis 1952, sauf en 1996 où il a soutenu Bill Clinton.

Maintenant, cependant, l’Arizona semble pencher vers Biden, ce qui s’explique par le fait de l’attraction des démocrates parmi les électeurs des banlieues et du changement de leur électorat, avec un poids croissant des électeurs hispaniques. En 2016, cette dernière représentait un électeur sur cinq et soutenait fortement Hillary Clinton.

Cependant, étant donné la croissance des communautés de retraités, leur circonscription est également légèrement plus grande que la moyenne du pays. Bien qu’à priori cela puisse bénéficier à Trump, la pandémie, qui frappe ici durement, a enlevé une partie du soutien du segment pendant 65 ans, même dans le fief conservateur traditionnel du comté de Maricopa.

Wisconsin

Enfin, le Wisconsin est un autre des «États oscillants» qui entre dans tous les bassins. Cet état de la soi-disant “ ceinture de rouille ” est l’un des plus durement touchés par la pandémie et a également été le théâtre en août dernier de manifestations dans le cadre du mouvement Black Lives Matter après qu’un policier a abattu un Afro-américain à Kenosha.

Bien que démographiquement, avec sa population blanche majoritairement ouvrière et rurale, cela devrait être un état facile pour Trump. En 2016, c’est l’État qui a fait pencher la balance en sa faveur, mais cette fois, les sondages donnent le pourboire à Biden. Pour réaliser cet avantage, le démocrate aura besoin d’un taux de participation élevé à Milwaukee, la principale ville de l’État.