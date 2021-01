La Californie reste l’État avec le plus de cas et New York l’État avec le plus de décès dus au COVID-19.

MiamiMundo / Telemundo51

Floride – Les États-Unis ont signalé ce jeudi après-midi un total de 23268185 cas et 387495 décès dus au COVID-19 depuis que le premier cas a été identifié dans le pays, le 20 janvier 2020, selon le décompte indépendant de NBC News.

Au cours des 10 premiers jours de 2021, le pays a enregistré plus de 25000 décès dus au virus et plus de 2,2 millions d’infections, selon NBC News.

Le jeudi 7 décembre 2021, c’était la première fois que les États-Unis enregistraient plus de 4000 décès par jour, avec un total de 4110 pour ce jour-là.

Une prévision de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington indique que d’ici début février 2021, les États-Unis dépasseraient les 500000 décès dus au coronavirus, même si des mesures de précaution plus strictes étaient prises et si la campagne nationale de vaccination était accélérée.

ENREGISTRER LES JOURS DE DÉCÈS ET DE CONTAGES AUX ÉTATS-UNIS, selon NBC News

Samedi 9 janvier: Les États-Unis ont établi un nouveau record quotidien d’infections au COVID-19 avec 278 920 cas positifs signalés ce jour-là.

Vendredi 8 janvier: 269 420 cas en une seule journée.

Jeudi 7 janvier: 268 883 cas et 4 110 décès. (C’est la première fois que plus de 4000 décès sont enregistrés en une seule journée, battant le record quotidien de tous les temps pour les cas et les décès pour la deuxième journée consécutive.)

Mercredi 6 janvier: 268 840 cas et 3 920 décès en une seule journée.

LES ÉTATS LES PLUS AFFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS

La Californie enregistre 2 859 423 infections et 31 675 décès, tandis que le Texas a signalé 2 042 570 cas de coronavirus et 31 459 décès. La Floride suit avec 1 531 192 infectés et 23 981 décès, selon le décompte de NBC News.

La quatrième place est occupée par New York, avec 1.189.040 infections, alors qu’il continue d’être l’État avec le plus de décès, avec un total de 41.179.

L’Illinois, pour sa part, occupe la cinquième place en nombre de cas avec 1 052 682 infections et 19 724 décès.