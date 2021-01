15 minutes. L’administration du président américain Joe Biden a annoncé mardi qu’elle achèterait 200 millions de doses supplémentaires des deux vaccins contre le COVID-19 qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence dans le pays, ceux des sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna.

“Nous croyons que bientôt nous pourrons confirmer l’achat de 100 millions de doses de chacun des deux vaccins que la FDA (régulateur américain) a autorisé », a déclaré Biden dans une allocution à la Maison Blanche.

“C’est 100 millions de doses supplémentaires de Pfizer et 100 autres de Moderna, 200 millions de doses supplémentaires que le gouvernement fédéral garantissait auparavant, pas encore disponibles mais demandées. Nous prévoyons que ces 200 millions de doses supplémentaires seront livrées cet été”, a ajouté le président.

Biden a souligné qu’avec cet achat, les États-Unis augmenteraient le nombre de doses de vaccins en leur possession de 400 millions à 600 millions.

“Ce sont assez de vaccins vacciner 300 millions d’Américains d’ici la fin de l’étédébut de l’automne “, a déclaré Biden. Notamment, le sérum Pfizer et Moderna nécessitent deux doses.

Selon le Washington Post, environ 260 millions de personnes aux États-Unis sont considérées comme «éligibles» pour recevoir le vaccin. Cependant, Pfizer et Moderna ont tous deux commencé des essais chez des enfants jusqu’à 12 ans, ce qui, selon les résultats, pourrait augmenter.

Objectif: Lutter contre le COVID-19

Biden, inauguré en tant que président des États-Unis le 20 janvier, s’est fixé comme objectif dans ses 100 premiers jours d’avoir 100 millions de vaccinations. Cependant, ce lundi a porté ce chiffre à 150 millions.

Dans ses propos ce mardi, le président a critiqué le travail de l’administration de son prédécesseur, Donald Trump.

«Ce n’est un secret pour personne que nous avons récemment découvert lors de la transition, et ce n’est que ces derniers jours que nous avons obtenu une partie de la coopération dont nous avions besoin. . “, se lamenter.

Les États-Unis sont le pays au monde le plus touché par la pandémie avec plus de 25 millions d’infections et plus de 424 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.