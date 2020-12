Il est prévisible que les entreprises américaines aient embauché le moins de travailleurs en six mois en novembre, en raison de la résurgence de nouveaux cas de Covid-19, qui, ajouté à l’absence de fonds d’aide publique supplémentaires, menace d’inverser la reprise après la récession causée par la pandémie.

Monde de Miami /.

Le rapport sur l’emploi du ministère du Travail attendu vendredi ne couvrira que les deux premières semaines de novembre, lorsque la vague actuelle d’infections à coronavirus a commencé. Les infections, les hospitalisations et le taux de mortalité ont grimpé en flèche, ce qui a amené certains économistes à anticiper une baisse de l’emploi en décembre et janvier, alors que de plus en plus de juridictions imposent des restrictions aux entreprises et que les consommateurs évitent les endroits bondés comme les restaurants.

«Le mois de novembre pourrait être le dernier rapport sur l’emploi« fort »pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement disponible», a déclaré Sam Bullard, économiste en chef chez Wells Fargo Securities à Charlotte, en Caroline du Nord. «Le marché du travail montre de plus grands signes de stress, ce qui pourrait se manifester par des augmentations moins élevées des embauches mensuelles pendant les mois d’hiver.

La masse salariale des travailleurs hors secteur non agricole a probablement augmenté de 469 000 emplois le mois dernier après avoir augmenté de 638 000 en octobre, selon une enquête de . auprès d’économistes. Il s’agirait de la plus faible augmentation depuis le début de la reprise du marché du travail en mai et du cinquième ralentissement mensuel consécutif de l’embauche, laissant l’emploi à 9,621 millions d’emplois sous son sommet de février.

Le chiffre serait conforme aux rapports sur les dépenses de consommation, les industries manufacturières et de services, qui ont suggéré un ralentissement de l’amélioration économique après la pire récession depuis la Grande Dépression. Les embauches ont atteint un maximum de 4,781 millions en juin.

Les États-Unis sont au milieu d’une nouvelle vague d’infections au COVID-19. Près de 200 000 nouveaux cas ont été enregistrés mercredi et les hospitalisations ont approché un record de 100 000 patients, selon un décompte des données officielles de ..