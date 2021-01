Les États-Unis ont atteint mardi 25433812 cas confirmés du coronavirus SRAS-CoV-2 et 425 036 décès dus à la maladie covid-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

C’est le bilan à 20h00 heure locale (01h00 GMT mercredi), avec 4 206 décès de plus que lundi et 175 602 nouvelles infections.

L’État de New York reste le pays le plus touché par la pandémie avec 42 726 décès, suivi de la Californie (37 822), du Texas (35 418), de la Floride (25 673), du New Jersey (21 105), de l’Illinois (20 853) et de la Pennsylvanie (20 818).

Les autres États avec un grand nombre de décès sont le Michigan (15 305), le Massachusetts (14 220), la Géorgie (13 482) ou l’Arizona (12 448).

En termes d’infections, la Californie en compte 3 223 383, suivie du Texas avec 2 288 080, le troisième est la Floride avec 1 667 763, New York est quatrième avec 1 358 707 et l’Illinois est cinquième avec 1 108 430.

Le bilan provisoire des morts -425.036- dépasse de loin la limite inférieure des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a prédit qu’en février, il y aura plus d’un demi-million de morts et qu’au total plus de 600 000 personnes mourront.

De son côté, l’Institute for Health Metrics and Assessments (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent établis par la Maison Blanche, estime qu’au 1er mai, quelque 570 000 personnes seront mortes.