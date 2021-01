Par Mike Stone, Alexandra Alper et David Brunnstrom

WASHINGTON, 14 janvier (.) – L’administration Trump a imposé jeudi de nouvelles sanctions à la Chine et à certaines de ses plus grandes entreprises pour des infractions présumées en mer de Chine méridionale. Il a également ajouté neuf autres entreprises du pays asiatique à sa liste noire.

Les mesures augmentent encore les tensions avec la Chine, rivale stratégique de Washington en Asie, quelques jours avant l’entrée en fonction du président élu Joe Biden. L’équipe de transition du démocrate n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les dirigeants d’entreprises publiques, les dirigeants du Parti communiste chinois et de l’armée, ainsi que le géant pétrolier CNOOC, devront faire face à de nouvelles restrictions pour avoir prétendument contraint d’autres États à revendiquer la mer de Chine méridionale.

De hauts responsables américains ont déclaré jeudi que les nouvelles restrictions sur le CNOOC ne s’appliqueraient pas au pétrole brut, aux carburants raffinés et au gaz naturel liquide, et n’affecteraient pas les coentreprises du CNOOC opérant en dehors de la mer de Chine méridionale.

Le Pentagone a également ajouté neuf autres sociétés à sa liste noire pour des liens présumés avec l’armée chinoise, notamment l’avionneur Comac et le fabricant de téléphones Xiaomi Corp.

Ces entreprises seront soumises à une nouvelle interdiction d’investissement américaine.

Les actions de Xiaomi ont baissé de plus de 8% tôt vendredi – avec l’indice Hang Seng en baisse de 0,2% – tandis que les actions de CNOOC ont augmenté d’environ 1%.

