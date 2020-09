MADRID, 20 sept. (EUROPA PRESS) –

Le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, a annoncé ce samedi un paquet de près de 348 millions de dollars (près de 294 millions d’euros) d’aide humanitaire destiné à répondre à la crise au Venezuela.

Pompeo a précisé que près de 143 millions de dollars (plus de 120 millions d’euros) proviennent de l’Office de la population, des réfugiés et des migrations et plus de 205 millions (plus de 173 millions d’euros) de l’Agence américaine pour le développement international.

Dans une déclaration, le secrétaire d’État américain a précisé que l’aide comprend un soutien «aux plus de sept millions de Vénézuéliens ayant des besoins critiques dans le pays, aux plus de cinq millions de réfugiés dans d’autres pays de la région et aux généreuses communautés qui les soutiennent. ils accueillent « .

L’aide fournie par les États-Unis aidera les Vénézuéliens à avoir accès à

Avec ce montant, les États-Unis ont déjà alloué plus de 1200 millions de dollars (plus de 1013 millions d’euros) d’aide humanitaire et d’aide au développement au pays des Caraïbes depuis 2017, montant qui n’inclut pas les fonds destinés à lutter contre la pandémie de COVID-19.

L’annonce de Pompeo est intervenue dans le cadre d’une tournée en Amérique latine que le diplomate a entamée jeudi et se terminera ce dimanche. Il a visité le Suriname, la Guyane, le Brésil et la Colombie.

Avec sa tournée, Pompeo cherche à augmenter la pression sur le président vénézuélien dans une tentative renouvelée de parvenir à son départ du pouvoir. En outre, la tournée, qui a débuté au Suriname, vise à servir les États-Unis pour réitérer leur engagement à «défendre la démocratie», à lutter contre la pandémie COVID-19 et à renforcer la sécurité contre les «menaces». régional », selon un communiqué du Département d’État.