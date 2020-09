Ce dimanche, les États-Unis ont atteint 194 033 décès et 6 516 861 cas confirmés d’infections à coronavirus. signale 2431 infections et seulement 7 décès au cours des dernières 24 heures

Ce dimanche, les États-Unis ont atteint 194 033 décès et 6 516 861 cas confirmés d’infections à coronavirus, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ce solde représente plus de 37 704 infections de plus que samedi et 494 décès.

Malgré le fait que New York n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès aux États-Unis avec 33 023, plus que dans toute la France ou l’Espagne; Rien qu’à New York, 23 743 personnes sont mortes de la maladie, selon les autorités locales.

New York est suivi en nombre de décès, selon la carte de Johns Hopkins, par les voisins du New Jersey (16 031), du Texas (14 375), de la Californie (14 372) et de la Floride (12 608). Le Massachusetts (9 210), l’Illinois (8 541), la Pennsylvanie (7 829) et le Michigan (6 911) sont d’autres États où le nombre de morts est élevé.

En termes d’infections, la Californie est en tête avec 761 268, suivie du Texas avec 679 979, tandis que la Floride est troisième avec 663 994 et New York quatrième avec 444 365.

Le bilan provisoire des morts est de 194 033, ce qui dépasse de loin la limite inférieure des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetaient entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie dans le meilleur des cas.

Le président américain Donald Trump a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50000 et 60000 décès, bien qu’il ait plus tard rectifié en augmentant le chiffre à 110000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

De son côté, l’Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent fixés par la Maison Blanche, calcule cela pour les élections présidentielles du 3 novembre , Les États-Unis auront dépassé 257 000 décès et au 31 décembre, 412 000.

Malgré ces prévisions, l’état de Floride améliore ses chiffres et rapporte 2 431 infections et seulement 7 décès au cours des dernières 24 heures.