Plus de 132 femmes, dont près d’une douzaine de Latinas, feront partie du Congrès des États-Unis au cours de la prochaine période, qui sera celle avec la plus grande composante féminine de l’histoire et pourrait être accompagnée d’un autre jalon dans la lutte pour l’égalité en politique. : une femme, Kamala Harris, à la vice-présidence du pays.

Monde de Miami / Infobae

Dans la législature du Congrès des États-Unis qui inaugurera en janvier, le numéro 117, un membre sur quatre de ses membres sera une femme, selon des chiffres gérés par le Center for American Women and Politics (CAPW), qui fait partie d’un institut. de l’Université Rutgers (New Jersey).

Un record d’au moins 132 femmes au Congrès

Ce centre dispose d’un «tracker» des candidats gagnants aux postes législatifs en jeu lors des élections du 3 novembre, dont il reste encore environ 25 sans résultat définitif, comme c’est le cas du duel à la présidence entre le président Donald Trump et le Le démocrate Joe Biden, qui prend Harris comme candidat à la vice-présidence.

Nydia Velazquez rit aux côtés d’Alexandria Ocasio-Cortez et de Judy Chu lors du deuxième discours du président Donald Trump au Congrès américain. REUTERS / Jonathan Ernst

Les 132 représentants et sénateurs qui ont déjà obtenu leur poste équivalent à 24,7% du total des membres du Congrès et ont déjà dépassé les 127 (23,7%) de la législature avant les élections du 3 novembre au que la Chambre des représentants a été renouvelée.

Parmi eux, 48 (9%) ne sont pas blancs, pour l’instant le même nombre que dans cette législature, mais toujours surmontables car il y a des conflits non résolus.

Parmi les Latinas, Alexandria Ocasio-Cortez et Nydia Velázquez, à New York, Grace Flores Napolitano, Linda Sánchez, Norma Torres, Lucille Roybal-Allard et Nanette Díaz Barragán, en Californie, María Elvira Salazar, en Floride, Teresa Leger Fernández, en Nouveau-Mexique, et Sylvia Garcia et Veronica Escobar, au Texas, sont confirmées.

Candace Valenzuela, au Texas, et Nicole Malliotakis, ne sont toujours pas sûres. Il y a beaucoup plus de candidats latins qui ont remporté des sièges au Congrès de l’État et à d’autres postes.

Nouveaux visages latins

La républicaine María Elvira Salazar, journaliste et animatrice de télévision née aux États-Unis mais d’origine cubaine, est l’une des femmes élues pour la première fois au Congrès.

Salazar représentera le 27e district de Floride à la Chambre des représentants, un poste occupé depuis des décennies par la vétéran Ileana Ros-Lehtinen, qui fut la première Latina et la première Cubano-américaine à être membre du Congrès.

Dans une brève déclaration à Efe, elle a indiqué qu’elle était “fière” de représenter un district éminemment latino et qu’elle allait “répondre” aux personnes qui ont voté pour elle. L’une de ses priorités sera de soutenir et de défendre les Latinos, y compris les sans-papiers, comme il l’a dit à Efe.

Une autre femme latina qui fera ses débuts au Congrès est l’avocate démocrate Teresa Leger Fernández, qui représentera un district du Nouveau-Mexique à la Chambre des représentants.

«Le peuple du Nouveau-Mexique a choisi de protéger ce que nous aimons, notre démocratie, notre planète, nos familles et nos communautés, notre santé et notre avenir. Avec cette victoire, je vous promets que j’agirai comme une revendication pour ce moment historique », a écrit Fernández pour remercier ceux qui ont voté pour elle.

Motifs d’engagement

Debbie Walsh, directrice de CAPW, dit qu’il y a de bonnes raisons d’être «optimiste», tant dans le nombre de candidats que dans ceux qui ont gagné, mais a averti que ce n’est pas seulement parce que.

“Il est nécessaire que les partis, les donateurs, les militants et les électeurs y accordent toute l’attention voulue”, a déclaré Walsh, qui a souligné le fait qu’il y a eu un plus grand nombre de candidats républicains cette année que lors des processus électoraux précédents.

Les représentants Ayanna Pressley (D-MA), Ilhan Omar (D-MN), Rashida Tlaib (D-MI) et Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) tiennent une conférence de presse après les démocrates au Congrès Les États-Unis condamneront formellement les attaques du président Donald Trump contre les quatre femmes minoritaires du Congrès à Capitol Hill à Washington, aux États-Unis, le 15 juillet 2019 (REUTERS / Erin Scott).

Selon CAPW, sur les 132 femmes du Congrès élues à ce jour, 100 sont démocrates et 32 ​​républicaines.

Dans l’actuelle Chambre des représentants, 23,2% de ses membres sont des femmes et dans celle qui entrera en fonction en janvier, le pourcentage passera à au moins 24,4%.

Parmi les sénateurs, 26% sont actuellement des femmes, mais lors de la prochaine législature, le pourcentage pourrait tomber à 25%.

Si Kamala Harris, d’un père jamaïcain et d’une mère indienne, devient le premier vice-président du pays, les sénateurs perdront l’un de leurs pairs.

Sur les sept sénateurs qui souhaitent être réélus, six, deux démocrates et quatre républicains ont atteint leur objectif et un a été vaincu, Martha McSally, une républicaine de l’Arizona. Cynthia Lummis, une républicaine du Wyoming, est actuellement le seul nouveau visage féminin au Sénat à partir de janvier.

Le candidat démocrate à la vice-présidence Kamala Harris. REUTERS / Rebecca Cook

Grâce à son élection, il n’y a plus que 17 États dans le pays qui n’ont jamais été représentés par une femme à la chambre haute, dit le CAPW dans une analyse de ce qui a été réalisé lors des récentes élections du point de vue de la lutte des femmes pour égalité.

Les républicains ont marqué le pas aux élections de 2020 avec la victoire de 13 de leurs nouveaux candidats (ceux qui n’ont pas défendu un poste déjà gagné). La note précédente était 9 (année 2010).