WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont donné vendredi l’autorisation finale au premier vaccin du pays contre le COVID-19, une décision qui pourrait marquer le début de la fin d’une pandémie qui a tué près de 300000 Américains.

Le dosage aux agents de santé et aux résidents des maisons de retraite devrait commencer dans les prochains jours après que la Food and Drug Administration (FDA) ait autorisé l’utilisation d’urgence de ce qui promet d’être un vaccin. avec une haute efficacité développée par Pfizer Inc. et son partenaire allemand BioNTech.

Les vaccins initiaux sont rares et seront rationnés après que les États-Unis se sont joints à la Grande-Bretagne et à d’autres pays pour se précipiter pour vacciner autant de personnes que possible avant un hiver long et sombre. Il faudra des mois pour briser le coronavirus, qui a atteint des niveaux catastrophiques ces dernières semaines et a fait 1,5 million de morts dans le monde.

Bien que la FDA ait pris la décision après avoir examiné publiquement les données d’une vaste étude en cours, elle a également subi d’intenses pressions politiques de la part de l’administration du président Donald Trump, qui a accusé l’agence de procéder trop lentement et a même menacé de destituer. au chef de l’agence, Stephen Hahn, si rien n’a été résolu d’ici vendredi.

La mesure lancera ce qui sera la plus grande campagne de vaccination de l’histoire des États-Unis, mais elle a également des ramifications mondiales car elle est une référence pour de nombreux pays confrontés à la même décision.

La décision permet «à ce stade où la pandémie est incontrôlable, d’apporter de l’espoir aux populations», a déclaré le Dr Ugur Sahin, PDG de BioNTech, à l’Associated Press.

Le monde a désespérément besoin d’un approvisionnement suffisant en vaccins multiples, et Pfizer-BioNTech est le premier développé sous des tests scientifiques rigoureux au milieu d’une recherche mondiale féroce, une réalisation scientifique rapide sans précédent qui a sauté des années sur le processus habituel.

«Je ne pense pas que vous auriez trouvé un scientifique sur cette planète qui aurait prédit cela il y a 11 mois», a déclaré le Dr Paul Offitt, un expert en vaccins à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, qui conseille la FDA.

Les États-Unis envisagent un deuxième vaccin, fabriqué par Moderna Inc., dont l’utilisation pourrait être autorisée pendant une semaine supplémentaire. Johnson & Johnson devrait savoir début janvier si son vaccin fonctionne dans les tests finaux.

L’Europe devrait se prononcer plus tard ce mois-ci sur les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, une décision importante car un certain nombre de pays attendent avec impatience d’autres vaccins candidats qui ont fait face à des obstacles. Vendredi, Sanofi et GSK ont annoncé un retard de plusieurs mois car lors de leurs premiers tests, leurs vaccins ne fonctionnaient pas assez bien chez les personnes âgées.

La Chine et la Russie n’ont pas attendu la phase finale des tests avant de commencer leurs vaccinations avec des inoculations développées dans les deux pays.

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que Pfizer avait “passé les critères de sécurité d’or”, dans une vidéo louant le vaccin comme “l’une des plus grandes réalisations scientifiques de l’histoire”.

Les premières expéditions à l’échelle nationale devraient atteindre environ 3 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, selon des responsables de Operation Speed ​​Warp, le programme de développement de vaccins de l’administration Trump. Une quantité similaire sera en réserve pour les récipients de deuxième dose.

