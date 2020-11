Les États-Unis célèbrent ce jeudi un jour de Thanksgiving éclipsé par la pandémie, qui a fait plus de 2400 morts en 24 heures, tandis qu’en Europe, les chiffres s’améliorent et les citoyens espèrent que les restrictions seront assouplies avant Noël.

Cette grande fête de famille aux États-Unis, plus importante que Noël pour beaucoup, survient au moment même où le nombre de morts quotidien le plus élevé en six mois est enregistré.

Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont exhorté la population à ne pas voyager et l’aéroport de Los Angeles a été quasiment désert ce mercredi.

“L’avion était pratiquement vide. Il n’y avait qu’une poignée de passagers”, a expliqué Nathan Peterson, un étudiant de l’Utah.

Le président élu Joe Biden célébrera Thanksgiving dans le Delaware avec sa famille immédiate, sa femme, sa fille et son gendre.

“Il y a un réel espoir, un espoir tangible”, a-t-il déclaré dans un discours télévisé. “La vie reviendra à la normale (…) Cela ne durera pas éternellement”, a-t-il ajouté, faisant référence aux futurs vaccins contre la covid-19, qui pourraient commencer à être administrés en décembre.

Dans le monde, le virus a causé plus de 1,4 million de morts et plus de 60,4 millions d’infections, selon le bilan de l’. jeudi sur la base de sources officielles.

– Ce Noël ne sera pas “normal” –

En Europe, qui compte plus de 390 000 morts et 17,1 millions de cas, les mesures de confinement imposées ces dernières semaines commencent à porter leurs fruits et plusieurs pays commencent à assouplir les restrictions face aux vacances de Noël.

En France, les magasins non essentiels pourront ouvrir à partir de samedi, et si la situation sanitaire continue de s’améliorer, le gouvernement prévoit de lever le lock-out, imposé depuis près d’un mois, le 15 décembre et de le remplacer par un couvre-feu nocturne.

Le Royaume-Uni, autre pays durement touché par la pandémie, prévoit de rouvrir tous ses magasins début décembre et de lancer un programme de détection de masse. Le Premier ministre Boris Johnson a toutefois averti que ce ne serait pas un Noël «normal».

En revanche, en Allemagne, qui lors de la première vague a été relativement peu touchée par la pandémie mais qui enregistre actuellement un nombre record de décès et d’infections, a décidé de maintenir ses restrictions.

“Le nombre d’infections est toujours à un niveau très élevé”, a déclaré mercredi la chancelière Angela Merkel.

Le pays est sur le point de dépasser le million d’infections et compte déjà 14 771 décès, dont plus de 400 au cours des dernières 24 heures, selon l’institut de surveillance sanitaire Robert Koch.

Par conséquent, les restrictions imposées en novembre resteront en vigueur jusqu’au début du mois de janvier. Les bars, restaurants, centres culturels et établissements sportifs resteront fermés pendant plus d’un mois.

L’Allemagne souhaite également que l’Union européenne maintienne les pistes de ski fermées jusqu’au 10 janvier pour éviter de nouvelles infections, mais l’Autriche voisine envisage déjà d’ouvrir les installations.

– Un processus «difficile et coûteux» –

De l’autre côté de l’Atlantique, l’Amérique latine et les Caraïbes ajoutent plus de 440 200 décès et 12,6 millions d’infections, selon le décompte de l’..

Les chiffres dans la région ont continué de galoper ce jeudi, et au cours des dernières 24 heures, le Mexique a enregistré 858 décès, le deuxième pays avec le plus de décès en une journée seulement derrière les États-Unis (2439). Au total, le pays aztèque compte plus de 103 500 décès et plus d’un million d’infections.

D’une manière générale, le Brésil continue d’être le pays le plus en deuil de la région, avec plus de 170 700 décès et 6,1 millions de cas.

Selon l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l’ensemble du continent américain a signalé plus de 1,5 million d’infections par le covid-19 la semaine dernière, un record depuis la déclaration de la pandémie en mars.

En Amérique centrale, l’OPS suit avec inquiétude l’épidémie potentielle d’abris surpeuplés à la suite du passage dévastateur des ouragans Eta et Iota, a-t-il ajouté.

Les espoirs sont tournés vers les futurs vaccins, avec les candidats Moderna AstraZeneca / Oxford et Pfizer-BioNTech en tête.

Mais en Amérique latine, avec ses régions reculées et impénétrables et ses mégapoles et bidonvilles sans services de base, distribuer et administrer des vaccins ne sera pas une mission facile.

Vacciner la majorité de ses habitants sera un processus «difficile et coûteux», a estimé le Directeur adjoint de l’OPS Jarbas Barbosa.

L’OPS espère distribuer des vaccins dans la région entre mars et mai 2021 via Covax, un mécanisme mis en œuvre par l’Organisation mondiale de la santé pour garantir un accès équitable dans une course où les pays émergents ont le dessus.

