15 minutes. Les Etats-Unis ont marqué ce mercredi un an depuis la confirmation du premier cas sur son territoire du nouveau coronavirus avec plus d’infections et de décès dus à la maladie que tout autre pays et un nouveau président qui a promis d’arrêter l’avancée de la pandémie.

Le jour de la prise de fonction du démocrate Joe Biden, le compte COVID-19 a commencé le 20 janvier 2020 aux États-Unis représente plus de 24,5 millions d’infections et 401 000 décès, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis sont suivis en nombre de cas par l’Inde, avec plus de 10,5 millions, et le Brésil, avec plus de 211 000 décès.

Le premier cas de COVID-19 a été officiellement confirmé aux États-Unis il y a exactement un an, bien que la nouvelle se soit répandue massivement le lendemain.

Le patient était un homme de 35 ans vivant à Everett, dans l’état de Washington (nord-ouest du pays). Cela s’était rendu à Wuhan (Chine), d’où provenait le virus dont plus de 96 millions de personnes ont été infectées dans le monde, dont plus de deux millions sont décédées, selon l’Université Johns Hopkins.

Cet homme a été la première personne aux États-Unis à subir un test de coronavirus et à être testé positif.

Le premier cas de COVID-19 non lié à un voyage à l’étranger a été confirmé aux États-Unis fin février. En revanche, fin décembre, la première variante britannique du virus a été détectée, dans l’état du Colorado.

Une priorité pour Biden

Biden Il a promis de faire du contrôle du coronavirus une priorité de son gouvernement et a présenté un plan à cet effet avant de prendre ses fonctions, dans lequel la vaccination de masse, qui a débuté en décembre, joue un rôle de premier plan, mais comprend également un renforcement des mesures préventives.

Ce mardi, avec sa femme Jill et la vice-présidente élue, Kamala Harris, et son mari Dough Enhoff, Biden a participé à une cérémonie en l’honneur de ceux qui sont morts de la maladie à Washington, qui a eu des répliques dans d’autres villes du pays.

“Pour guérir, nous devons nous souvenir, et il est parfois difficile de s’en souvenir, mais c’est ainsi que nous guérissons. Il est important de le faire en tant que pays”, a déclaré Biden, quelques heures après que le nombre de morts dans le pays ait dépassé les 400 000 morts.

Performance de Trump

La réponse de l’administration républicaine Donald Trump à la pandémie a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de la communauté scientifique. De plus, ses détracteurs politiques vous rendre responsable de la forte incidence de la maladie dans le pays, qui connaît actuellement des niveaux records d’infections et de décès.

Trump, qui a fait une déclaration politique sur le fait de ne pas porter de masque dans les lieux publics et dont certains partisans ont des théories de négation de l’existence du virus, est l’un des millions infectés par la maladie.

Début octobre, il a été testé positif au COVID-19 et a été admis à l’hôpital militaire Walter Reed de Washington.

“Je me sens vraiment bien! N’ayez pas peur du COVID. Ne le laissez pas dominer votre vie”, a écrit le président alors qu’il était hospitalisé et que la maladie avait coûté la vie à plus de 200 000 Américains.

Il y en a actuellement plus de 400000, un chiffre qui dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait au mieux entre 100 000 et 240 000 décès à cause de la pandémie.

L’Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent établis par la Maison Blanche, estime que le 1er mai, sans Trump au pouvoir, plus de 560 000 personnes aux États-Unis seront mortes de la maladie.