La Californie est devenue le premier État du pays à dépasser les 3 millions de cas.

MiamiMundo / Telemundo51

Les États-Unis continuent d’augmenter avec plus de 24,7 millions de cas de covid-19 et 410000 décès

Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus.

Ce vendredi à l’aube, un total de 24 723 937 infections et 410 992 décès ont été signalés par COVID-19, selon le décompte indépendant de NBC News.

NBC News a également confirmé un record d’une journée de décès dus au COVID-19, avec 4131 décès le mercredi 20 janvier.

ENREGISTRER LES JOURS DE DÉCÈS ET DE CONTAGES AUX ÉTATS-UNIS, selon NBC News

Mercredi 20 janvier: 4 131 décès en une seule journée.

Samedi 9 janvier: 278 920 cas en une seule journée.

Vendredi 8 janvier: 269 420 cas en une seule journée.

Jeudi 7 janvier: 268 883 cas et 4 110 décès en une seule journée.

Mercredi 6 janvier: 268 840 cas et 3 920 décès en une seule journée.

LES ÉTATS LES PLUS AFFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS

La Californie enregistre 3 117 557 infections et 35 739 décès, tandis que le Texas a signalé 2 188 737 cas de coronavirus et 33 701 décès. La Floride suit avec 1.613.884 infectés et 25.128 décès, selon le décompte de NBC News.

La quatrième place est occupée par New York, avec 1 297 591 infections, alors que c’est toujours l’État qui compte le plus de décès, avec un total de 42 546.

L’Illinois, pour sa part, occupe la cinquième place en nombre de cas avec 1 086 333 infections et 20 423 décès.

CORONAVIRUS DANS LE MONDE

C’est ainsi que la pandémie affecte d’autres pays, selon les données de l’Université Johns Hopkins.