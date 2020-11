Stefano Gennarini, JD New York, (C-Fam)

Citant des inquiétudes concernant l’avortement, l’administration Trump a voté contre une résolution de l’ONU sur la pandémie de COVID-19.

Au milieu d’un chœur de réserves et d’un vote amer, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution tant attendue sur le coronavirus. Les États-Unis ont cité une longue liste de préoccupations, y compris l’insertion du terme controversé «santé sexuelle et reproductive».

“Nous n’acceptons pas les références à la santé sexuelle et reproductive”, a déclaré le diplomate américain Jason Mack, notant l’utilisation de l’expression pour légitimer l’avortement en tant que “service de santé”. “Il n’y a pas de droit international à l’avortement, ni d’obligation de la part des États de financer ou de faciliter l’avortement”, a-t-il expliqué.

Il a fallu sept mois de négociations pour que la résolution soit votée. Pourtant, les Etats membres n’ont pas pu aplanir toutes leurs divergences, mais seuls les Etats-Unis et Israël ont fini par voter contre la résolution. D’autres délégations ont exprimé des réserves au lieu de voter contre.

Parmi les raisons invoquées pour voter contre la résolution, Mack a également cité la partialité anti-israélienne et le différend en cours entre le gouvernement américain et l’Organisation mondiale de la santé. La résolution fait l’éloge de l’organisme mondial de la santé, tandis que les États-Unis ont critiqué sa réponse à la pandémie et ont initié un retrait de l’organisation internationale.

Les États-Unis mettent aux voix le paragraphe sur la “santé génésique”. Le vote a échoué dans une large mesure. Seuls trois pays se sont alignés sur le gouvernement américain. Cent vingt-deux alignés sur l’Union européenne, contre les positions pro-vie des États-Unis. Plus de cinquante pays se sont abstenus ou n’ont pas voté.

L’Allemagne, parlant au nom de l’Union européenne, a critiqué la tentative des États-Unis d’éliminer «la santé sexuelle et reproductive». Le délégué a déclaré qu’il avait envoyé un “signal terrible”. Citant les directives de l’Organisation mondiale de la santé pendant la pandémie, sa déclaration a déclaré que la santé reproductive était un «service de santé essentiel».

L’Australie, s’exprimant au nom de 42 pays principalement d’Europe et d’Amérique latine, s’est également plainte de la demande des États-Unis d’éliminer la «santé sexuelle et reproductive». Le Royaume-Uni a déclaré que la santé sexuelle et reproductive est “vitale” pour la réponse de l’ONU au COVID-19.

Depuis le début de la pandémie COVID-19, l’Organisation mondiale de la santé a soutenu que la santé sexuelle et reproductive, et l’avortement en particulier, doit être un élément essentiel des réponses du gouvernement à la crise sanitaire. Le Secrétaire général de l’ONU a emboîté le pas et continue de promouvoir l’avortement pendant l’urgence sanitaire mondiale.

Le gouvernement des États-Unis n’a peut-être pas reçu beaucoup de votes de soutien, mais plusieurs délégations ont exprimé leur solidarité avec les préoccupations pro-vie aux États-Unis.

L’Irak a déclaré que la résolution sur le COVID-19 n’était pas un endroit “approprié” pour aborder des questions sociales sensibles.

La Libye a déclaré que “la santé sexuelle et reproductive” était “une terminologie controversée”. Son diplomate a déclaré que l’ONU ne devait pas utiliser ce langage «contre notre pays» et a affirmé son droit de rédiger des lois conformément aux priorités nationales et conformément à son patrimoine culturel.

Le Guatemala a également formulé une réserve sur le libellé de la santé sexuelle et reproductive, affirmant qu’il “pouvait être mal interprété” comme incluant le droit à l’avortement.

La Russie s’est distancée des «conférences d’examen» de l’ONU, connues pour promouvoir l’avortement, les personnes LGBT et l’autonomie sexuelle des enfants.

Le Saint-Siège s’est dit préoccupé par les problèmes pro-vie de la pandémie COVID-19 de manière plus générale.

Le Nonce apostolique, Mgr Gabriele Caccia, représentant personnel du Pape François auprès des Nations Unies, a fait part de ses préoccupations concernant l’avortement, la maternité de substitution, la stérilisation, les préoccupations éthiques liées au développement de nouveaux vaccins et le droit à la vie des personnes âgées .