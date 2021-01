Un travailleur de la santé au LAC USC Medical Center examine une personne à Los Angeles, Californie, USA.

Les autorités sanitaires des États-Unis ont exprimé ce mercredi leur crainte que l’arrivée de la nouvelle souche de covid-19 ne pousse à la limite la pression hospitalière qui monte déjà en flèche dans le pays, alors que Ils ont reconnu que la campagne de vaccination était plus lente que prévu.

Un jour après que le premier cas de la nouvelle souche plus contagieuse de covid-19 a été détecté dans le Colorado, les autorités de cet État ont assuré qu’elles enquêtaient sur une éventuelle deuxième contagion de cette variété de covid-19.

DEUXIÈME CAS POSSIBLE DE SOUCHE BRITANNIQUE

“Nous avons connaissance d’un cas confirmé et d’un autre cas possible avec la variante B.1.1.7 du virus”, A déclaré mercredi lors d’une conférence de presse le Dr Rachel Herlihy, l’épidémiologiste britannique le plus réputé du Colorado.

Le cas confirmé et le suspect ont été enregistrés chez des soldats de la Garde nationale du Colorado qui ont été envoyés le 23 décembre dans une maison de retraite médicalisée de la ville de Simla, dans cet État, dans le but de renforcer son personnel.

On ne sait pas si les soldats ont contracté la maladie à la résidence, où il y a eu une épidémie de Covid-19 ce mois-ci qui a infecté 20 des 24 employés et 26 résidents âgés, mais les autorités “explorent toutes les possibilités”, a expliqué Herlihy.

Lorsque les deux militaires, maintenant isolés et n’ayant pas voyagé récemment à l’étranger, sont arrivés à la résidence, «La plupart des cas associés à l’épidémie étaient déjà survenus il y a longtemps», et les deux ont été testés positifs le lendemain de leur arrivée, a déclaré le médecin.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, un démocrate, a déclaré mercredi que ceux de son État ne sont probablement pas les premiers cas de souche britannique à atteindre les États-Unis, bien qu’ils soient les premiers à être détectés.

«Il est peu probable que ce soit la première personne avec la variante ici aux États-Unis. Il y en a probablement beaucoup, surtout dans le nord-est. “ du pays, a déclaré Polis.

Le fait que la première personne infectée par cette souche n’ait pas voyagé à l’étranger “suggère que cette variante s’est transmise de personne à personne aux États-Unis”, a reconnu mercredi le Dr Henry Walke.

SURCHARGE DANS LES HÔPITAUX

L’arrivée de la souche britannique “était à prévoir”, mais elle est préoccupante, a ajouté Walke, qui est le responsable des incidents liés au covid-19 aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. ).

Un travailleur s’occupe d’un patient atteint de covid-19

“Comme cette variante se propage plus rapidement, elle pourrait conduire à plus de cas et à une pression supplémentaire sur nos systèmes de santé, qui font déjà face à un énorme fardeau”, a averti Walke lors d’une conférence de presse téléphonique.

Les hôpitaux aux États-Unis sont déjà dans une situation critique et ont enregistré ce mardi un nouveau record d’hospitalisations pour covid-19, avec 124686 patients admis pour la maladie, selon la plateforme Covid Tracking Project.

Le pays nord-américain traverse l’une de ses pires stades de la pandémie et a atteint ce mardi un nouveau record de décès quotidiens dus au COVID-19, avec 3725 en une seule journée, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

LENTEMENT DE LA VACCINATION

Les experts estiment que les choses vont encore empirer dans les semaines à venir, et le seul avantage pour de nombreux Américains est le début de la campagne de vaccination du pays il y a deux semaines.

Cependant, jusqu’à présent, seulement 2,1 millions de personnes ont reçu le vaccin, soit seulement 10% des 20 millions de personnes qui, selon le gouvernement du président sortant Donald Trump, seraient vaccinées avant la fin du mois de décembre.

«Nous sommes conscients que ce nombre est inférieur à ce que nous attendions et nous travaillons dur pour l’améliorer», Moncef Slaoui, principal conseiller de l’opération «Warp Speed», l’équipe de la Maison Blanche qui tente d’accélérer les solutions médicales à la pandémie, a déclaré mercredi dans des déclarations à la presse.

Quelques heures après que les régulateurs britanniques ont approuvé le vaccin AstraZeneca, ce qui en fait le premier pays au monde à le faire, Slaoui a prédit que les États-Unis pourraient approuver ce sérum “dans le courant du mois d’avril”.

(Avec des informations d’.)

