Au Venezuela, la date du 6 décembre est inscrite sur le calendrier. Ce dimanche-là, les citoyens de la nation des Caraïbes sont appelés à voter dans le Élection parlementaire, qui ont été un succès dans les négociations entre le gouvernement et l’opposition, ayant pu renouveler la directive du pouvoir électoral, représenté au Conseil national électoral (CNE).

Grâce à ce processus de dialogue, tous les partis d’opposition vénézuéliens, y compris Primero Justicia (fondé par Leopoldo López) et Voluntad Popular (dirigé par López et Guaidó) participeront aux élections. Pendant ce temps, le gouvernement de Espagne, aligné sur la position de l’Union européenne, n’est pas près de reconnaître le résultat de ces élections.

“L’ironie ici, c’est qu’il y a ceux qui ne reconnaissent pas le résultat à l’avance, à l’avance, avant qu’il ne soit tenu”, se dit-il. Fran Perez, Responsable des relations internationales d’Izquierda Unida.

En ce qui concerne le système vénézuélien, il déclare qu ‘«au Venezuela, il existe une démocratie consolidée qui a tenu 25 élections démocratiques depuis 1998, lorsque Hugo Chávez a gagné pour la première fois. La Fondation Carter a déclaré à plusieurs reprises que le système électoral du Venezuela est le système le plus parfait au monde. “

L’administration Trump ne veut pas reconnaître les élections vénézuéliennes car elles savent qu’il y a de bonnes chances que le PSUV les remporte, et elles craignent également que les dirigeants et les partis d’opposition qui se présentent se consolident en tant que chefs de l’opposition, déplaçant les dirigeants de l’opposition vers López et Guaidó, qui sont la lettre et le jeu des États-Unis. Fran Perez.

D’autre part, concernant la participation à la système, “Il est manifeste qu’au Venezuela il y a le multipartisme et qu’en fait les partis de gauche et de droite vont se présenter aux élections, et ces dernières années, il y a eu une très forte participation populaire”, explique Pérez.

Depuis 2010, lorsque le opposition vénézuélien a décidé de ne pas participer aux élections législatives pour la première fois sous la Cinquième République, la remise en cause du système électoral et de la qualité démocratique du Venezuela a été augmentée par le champ conservateur international, à quelques exceptions près où, avec le même arbitre électoral , l’opposition a remporté la victoire.

Pour Fran Perez, le fait que «l’opposition soit présente» indique que c’est «parce qu’ils savent qu’il y a un système électoral qui fonctionne et qu’ils veulent avoir une représentation à l’Assemblée nationale et peindre quelque chose le lendemain dans la politique vénézuélienne».

D’autre part, le leader progressiste pointe une question interne de la droite vénézuélienne, la contestation pour les dirigeants “ils sont fatigués de l’échec de l’opération Guaidó, promue par les Etats-Unis, qui ne demandent ouvertement qu’aucun parti d’opposition ne se présente pour délégitimer le résultat et continuent d’accuser Maduro de tyran et le Venezuela de dictature”.