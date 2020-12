Le gouvernement des États-Unis a condamné la «farce politique» qui a eu lieu dimanche au Venezuela et a appelé ses alliés du monde entier à redoubler d’efforts pour dénoncer et combattre le «régime illégitime de Maduro, qui assassine, torture et emprisonne. systématiquement à ses adversaires. Comme promis avant le vote, la Maison Blanche continue de considérer le président en charge Juan Guaidó comme le chef de la majorité à l’Assemblée nationale selon les élections de 2015 comme le seul interlocuteur légitime.

Monde de Miami/ ABC

Comme l’a déclaré lundi le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, “le régime illégitime de Maduro au Venezuela a organisé une farce politique qui visait à passer par des élections législatives”. Heureusement, peu ont été trompés. Les États-Unis, ainsi que de nombreuses autres démocraties dans le monde, condamnent cette farce, qui ne répondait à aucun critère minimum de crédibilité. Maduro a manipulé sans vergogne ces élections en sa faveur », a ajouté Pompeo.

Washington souligne qu’il fait partie d’une grande coalition de démocraties et d’organisations internationales qui considèrent le régime de Maduro comme illégitime. Comme le soutient Pompeo, «la plupart des partis politiques indépendants et des organisations de la société civile du Venezuela, et près de 60 pays et organisations à travers le monde, y compris les États-Unis, l’Union européenne, l’Organisation des États américains, le Groupe de Lima et le Groupe de contact international ont rejeté ces fausses élections.

Selon ce haut responsable américain, “avant les élections frauduleuses, le régime a également intensifié son harcèlement des travailleurs humanitaires et menacé des programmes urgents de distribution alimentaire”. «Un régime aussi brutal et insensible est incapable de tenir des élections libres et équitables», a-t-il déclaré.

Reconnaissance à Juan Guaidó

Les États-Unis continueront de reconnaître le président par intérim Guaidó et l’Assemblée nationale en fonction de leur composition actuelle. L’équipe de Joe Biden, qui assumera la présidence le 20 janvier 2021, a avancé qu’elle maintiendrait cette reconnaissance, bien qu’elle n’ait pas expliqué en détail quelle sera sa politique pour résoudre la crise au Venezuela.

Par ailleurs, Pompeo a exhorté la communauté internationale à délégitimer immédiatement les élections de ce dimanche, dont l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, a tenté de défendre la légitimité.

«Nous exhortons tous les pays engagés pour la démocratie à se joindre à nous pour condamner la farce du 6 décembre et soutenir l’Assemblée nationale légitime et le président par intérim à l’avenir. Ni Maduro ni une nouvelle Assemblée nationale élue frauduleusement ne représentera la voix légitime du peuple vénézuélien, qui doit s’exprimer à travers des élections présidentielles libres et équitables », a ajouté le secrétaire d’État.