Dans l’image, le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo. . / EPA / JIM LO SCALZO / Archives

Managua, 24 décembre . .- Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a exhorté jeudi le président nicaraguayen Daniel Ortega à changer de cap, à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à autoriser les élections gratuit et équitable en novembre 2021.

Pompeo a lancé cet appel à Ortega dans un communiqué dans lequel il a critiqué la nouvelle loi qui disqualifiera les candidatures aux postes élus par le peuple au Nicaragua que les autorités considèrent comme des «traîtres à la patrie».

«La nouvelle loi autoritaire du régime d’Ortega sape la démocratie», a déclaré le ministre américain des Affaires étrangères, qui a averti que Washington ne tolérerait pas les menaces contre la démocratie au Nicaragua.

“Les États-Unis ne toléreront pas ces menaces contre la démocratie du Nicaragua, ni ne toléreront l’oppression du peuple nicaraguayen”, a déclaré Pompeo.

“RÉGIME D’AUTORITÉ”

Pompeo a souligné que l’hémisphère occidental est désormais “un hémisphère de liberté, à l’exception de quelques régimes autoritaires à petite échelle qui subsistent, comme le Nicaragua”.

“Cette semaine, le régime d’Ortega s’est encore isolé dans la région en adoptant une loi qui pourrait effectivement interdire aux Nicaraguayens qui se présentent pour la démocratie de se présenter aux élections de l’année prochaine”, a-t-il dit.

Son application, a-t-il ajouté, saperait davantage les institutions et les processus démocratiques du Nicaragua, car elle interdirait aux personnalités de l’opposition de se présenter à des postes élus par le peuple, “menaçant de transformer les élections de 2021 en” élections “en nom uniquement. “.

La majorité sandiniste qui contrôle l’Assemblée nationale (Parlement) a approuvé lundi de toute urgence une loi qui inhibera les candidatures de ces Nicaraguayens qui, entre autres, applaudissent l’imposition de sanctions contre l’État et ses citoyens, qui seront également considérés comme des “traîtres à la patrie”.

La «loi pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination pour la paix» a été approuvée en session extraordinaire avec 70 voix des sandinistes et de leurs alliés, promoteurs de l’initiative controversée, contre 14 qui ont voté pour contre et 5 abstentions.

AVERTISSEMENT “NOUVELLES CONSÉQUENCES”

“Ces actions font suite à l’approbation par l’Assemblée nationale d’une loi sur les agents étrangers qui sabote la capacité des Nicaraguayens à rechercher un changement démocratique, et d’une loi sur la cybercriminalité qui réprime systématiquement la liberté d’expression”, a poursuivi Pompeo.

Il a observé que les États-Unis avaient pris des mesures contre le gouvernement nicaraguayen, notamment en sanctionnant les membres de la famille d’Ortega “et le cercle restreint corrompu, pour encourager le régime d’Ortega à adopter des réformes démocratiques avant les élections présidentielles du pays prévues le 7 septembre. Novembre 2021 “.

Il a souligné que ses partenaires européens et ceux de l’Organisation des États américains (OEA) se sont également prononcés “énergiquement contre la répression du régime d’Ortega” et que l’UE a imposé ses propres sanctions.

“Pour le bien du peuple nicaraguayen, nous exhortons à nouveau Ortega à changer de cap, à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à permettre des élections libres et équitables”, a-t-il plaidé.

“Sinon, les Etats-Unis n’hésiteront pas à imposer de nouvelles conséquences”, a-t-il prévenu.

Ortega, qui est revenu au pouvoir en janvier 2007 après avoir coordonné un conseil d’administration de 1979 à 1985 et présidé le pays de 1985 à 1990, a déclaré vendredi dernier que les Nicaraguayens qui avaient participé à la révolte contre leur gouvernement en avril 2018, que l’exécutif qualifie de «tentative de coup d’État», il ne pourra pas se présenter aux élections populaires lors des prochaines élections.