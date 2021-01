Le gouvernement des États-Unis prévoit de commencer à exiger de tous les voyageurs internationaux un test négatif pour le COVID-19 avant de voler dans le pays.

Monde de Miami/Le journal

La mesure prendrait effet à partir du 26 janvier, selon un communiqué des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

La commande du CDC exigera des tests de coronavirus sur tous les passagers en provenance de l’étranger, y compris les Américains de retour, et intervient à un moment où la propagation de la nouvelle variante du virus enregistrée au Royaume-Uni est préoccupante. et dont plusieurs cas ont déjà été trouvés aux États-Unis.

Depuis fin décembre, le pays a déjà exigé la présentation d’un test de coronavirus négatif réalisé au plus 72 heures avant le voyage à ceux qui volent depuis les aéroports britanniques.

La mesure concerne un nombre relativement restreint de voyageurs car, en mars, le président Donald Trump, avait déjà restreint l’entrée des étrangers en provenance du Royaume-Uni, ce qui réduisait le trafic aérien entre les deux pays de 90%, selon les données officielles. .

Actuellement, les États-Unis interdisent l’entrée des voyageurs en provenance de nombreux pays, y compris ceux de l’Union européenne (UE), à moins qu’ils ne soient citoyens américains, résidents permanents ou bénéficient d’une exemption.

Le Wall Street Journal, qui a annoncé la nouvelle, a rappelé que les compagnies aériennes demandent depuis longtemps de remplacer les restrictions de voyage et les quarantaines par des tests pour tous les passagers et qu’elles ont récemment écrit au vice-président sortant, Mike Pence, pour défendre cette idée.

Les États-Unis sont le pays le plus durement touché par la pandémie dans le monde et ont déjà accumulé plus de 22,6 millions de cas et plus de 378 000 décès, selon les derniers chiffres.