Les États-Unis ont enregistré un million de cas positifs de COVID-19 en moins d’une semaine et ont dépassé 12 millions d’infections ce samedi, ce qui maintient le pays comme le plus touché par la pandémie de coronavirus.

Monde de Miami / AP

Il y a moins d’une semaine, le 15 novembre, les États-Unis avaient dépassé 11 millions de cas de COVID-19. Cette augmentation alarmante d’un million d’infections supplémentaires en quelques jours seulement est due au fait que presque tous les États du pays ont connu des pics d’infections.

Selon le décompte indépendant de NBC News, ce samedi 21 novembre, 11 994 084 infections au total ont été signalées aux États-Unis, tandis que les décès dus au COVID-19 s’élevaient à 255 521.

Mercredi, les États-Unis ont dépassé 250000 décès dus au COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les données de NBC News, et ce jeudi, environ 1880 ont été signalés décès supplémentaires, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le 7 mai.

Les 50 États du pays, dont Washington DC, les îles Vierges et Guam, ont signalé une augmentation de leurs cas locaux de coronavirus ces dernières semaines.

Une douzaine de ces États – Vermont, Maine, Minnesota, New Hampshire, Iowa, Ohio, Colorado, Michigan, Nebraska, Kansas, Pennsylvanie et New York – ont connu une augmentation de 100% ou plus des cas de COVID-19. au cours des 14 derniers jours.

Le bilan provisoire des morts a déjà largement dépassé les estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait au mieux entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.