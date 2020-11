15 minutes. Les États-Unis (USA) ont dépassé le nombre de 265000 décès dus au COVID-19 et dépassaient déjà les 13 millions de personnes infectées, dans le même temps les autorités ont averti ce dimanche d’un rebond des cas dans les prochains jours après les vacances de Thanksgiving.

Le solde à 11h00 heure locale (16h00 GMT) est de 13,2 millions de cas et 266 119 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ce n’est que samedi que 1 192 décès et 151 245 nouvelles infections ont été enregistrés.

Ils craignent un rebond du COVID-19 aux États-Unis

Les données sont connues dans un contexte d’inquiétude croissante quant à un éventuel déclenchement d’infections en raison de la célébration des vacances de Thanksgiving, les plus populaires du pays.

“Nous devons être prudents maintenant car il y aura presque certainement un rebond par rapport à ce qui s’est passé avec les voyages.”Anthony Fauci, le principal épidémiologiste du pays, a déclaré dans une interview sur ABC.

Fauci a ajouté que cette augmentation des cas se poursuivra “à l’approche des semaines froides de l’hiver et de la saison de Noël”.

Pour lui, a exhorté les citoyens à passer des examens au retour de leur voyage et maintenir les mesures de distance sociale dans les prochains jours.

On estime que plus de 50 millions de personnes se sont rendues aux États-Unis lors de ces festivités, les plus populaires du pays, pour voir leur famille et leurs amis.

Le chiffre est inférieur de 10% à celui estimé en 2019, même si dans le cas du transport aérien, la diminution estimée est de moitié pour ceux qui ont pris l’avion l’année dernière à ces mêmes dates.

La Transportation Security Administration (TSA), en charge des contrôles aéroportuaires, a souligné que c’est la semaine avec le plus grand afflux de voyageurs depuis le début de la pandémie en mars, avec une moyenne d’un million de voyageurs quotidiens depuis le week-end dernier. de semaine.

Bien que New York ne soit plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il continue d’être le plus touché en termes de décès dans le pays, avec 34 514 décès.

Ils sont suivis en nombre de décès par le Texas (21 788), la Californie (19 132), la Floride (18 442) et le New Jersey (16 965).