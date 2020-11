15 minutes. Les États-Unis (USA) ont atteint mardi le chiffre de 10238243 cas confirmés et 239 588 décès dus au COVID-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale (01h00 GMT mercredi) est de 1 535 décès de plus que lundi et de 201 961 nouvelles infections, plus élevé que les chiffres réels en raison de données manquantes hier.

Malgré le fait que New York n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès par COVID-19 aux États-Unis avec 33705.

Il est suivi en nombre de décès par le Texas (19 330), la Californie (18 085), la Floride (17 248) et le New Jersey (16 461).

L’Illinois (10 645), le Massachusetts (10 184), la Pennsylvanie (9 079), la Géorgie (8 864) ou le Michigan (8 094) sont d’autres États où le nombre de morts est élevé à cause du COVID-19.

En termes d’infections, le Texas en compte 1 008 552, suivi de la Californie avec 988 802, le troisième est la Floride avec 852 174 et New York est quatrième avec 532 180.

Le bilan provisoire des morts -239 588- dépasse de loin la limite inférieure des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.